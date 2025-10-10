در آستانه روز حافظ ؛
حافظ ، مشاطه غزل پارسی
حافظ ، یگانه مشاطه غزل پارسی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ادیبان ایرانی و شرقشناسان اروپایی اشعار حافظ را انقلابی در غزل سرایی میدانند.
حافظ در زبان فارسی، شاعری صاحب سبک و تأثیر گذار است و به گونهای سخن گفته که سبک و شیوة شاعری پس از خود را تحت شعاع قرار داده است .
خواجه شمس الدین، از بزرگترین شاعران نغزگوی ادبیات فارسی است و نگاهش به جهان هستی نگاهی فراگیر است به گونهای که تمام مسایل مادی و معنوی را با بیانی شیرین و محکم و با بکارگیری استعاره و تشبیه، ایهام و مجاز و سایر صناعات ادبی بیان میکند.
حافظ گرچه به مانند سعدی جهان گردی نکرد و از شهر و دیار خویش خارج نشد، اما دیوان او نام او را در سراسر جهان ماندگار کرد و همه همان طور که استاد غزل پیش بینی کرده بود، برای دیدار آرامگاهش، کیلومترها راه را میپیمایند تا به زیارت او بیایند.
بر سر تربت ما، چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
گسترگی معنایی در شعر او به حدی است که هر کس از دیدگاه خویش مفاهیم ذهنی متناسب با تفکر خود را در شعرش پیدا میکند و نظری خاص درباره او ارائه میدهد.
اصطلاحات عرفانی که در شعر حافظ بکار برده میشود، در اثر آگاهی کامل و شناخت معنایی صحیح است، اما به واقع حافظ قبل از اینکه عارف باشد شاعری بزرگ و تواناست و تفکر شاعرانهاش بر عرفان او برتری دارد. حافظ دیدگاه عارفانه و امیدوار کننده دارد و عرفان به مفهوم واقعی کلمه در اشعار او نمایان است و در شعرش همواره امید به آیندهای روشن را نوید میدهد به گونهای که مخاطب با مطالعه اشعارش به نوعی لذت معنوی دست مییابد.
حافظ شاعری است که در قرن حاکمیت زهد و ریا و خفقان، شعری فراگیر و رندانه دارد و از همه مسائل جهان هستی با بیانی ظریف و رندانه سخن میگوید و همواره از تظاهر و تزویر دوری میجوید و شعر برایش جنبهای متعالی و آرمانی دارد.
آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
خواجه شیراز که در نوجوانی قرآن را با چهارده روایت آن از بر کرده و از همین رو به حافظ ملقب شده، لطائف الحکم را با نکات قرآنی و با روشی رندانه، در اشعارش متجلی است.
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با ۱۴ روایت
اشعار حافظ شیرازی با الهام از تعالیم ناب اسلامی و مفاهیم گرانقدر قرآنی سروده شده است و همگی این اشعار حاوی کنایات و استعارات زیبا و بی نظیر است.رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس گویی ولی شناسان رفتند از این ولایتدر زلف، چون کمندشای دل مپیچ کان جا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
یوهان ولفگانگ گوته (۱۸۳۲ - ۱۷۴۹ میلادی) شاعر و نابغه شهیر آلمانی، بزرگترین شخصیت ادبی قرن نوزدهم است. او در وصف حافظ چنین میسراید: «حافظ، خود را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست. تو آن کشتیای هستی که مغرورانه باد در بادبان افکنده و سینهی دریا را میشکافد و پا بر سر امواج مینهد، و من آن تخته پاره ام که بیخودانه سیلی خور اقیانوسم. در دل سخن شورانگیز تو گاه موجی از پس موج دیگر میزاید و گاه دریایی از آتش، تلاطم میکند. اما مرا این موج آتشین در کام خویش میکشد و فرو میبرد. با این همه، هنوز در خود جراتی اندک مییابم که خویش را مریدی از مریدان تو شمارم.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی اوج سخن را در کلام حافظ دانسته و فرمودند: «حافظ شیرازى صرفا یک هنرمند نیست؛ بلکه معارف بلندى نیز در کلمات او وجود دارد.»
در سالهای اخیر و براساس طرحی که از سوی بنیاد فارسشناسی ارایه شد، روز بیستم مهرماه بهعنوان یادروز حافظ در تقویم ملی ایران ثبت شد و همه ساله در شیراز و بسیاری از شهرهای ایران و همچنین در آلمان، فرانسه، انگلستان و بسیاری از شهرها و کشورهای جهان، مراسم بزرگداشت خواجه شمسالدین محمد، حافظ شیرازی، برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: امسال هفته بزرگداشت لسانالغیب با رویکرد مردمی و با برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و علمی در شیراز و آرامگاه حافظ برگزار میشود
مهدی رنجبر گفت: هفته نکوداشت حافظ، جمعه ۱۸ مهر با افتتاح نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه «سرو» آغاز و آیین رسمی بزرگداشت حافظ شامگاه شنبه نوزدهم مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حافظیه برگزار میشود .
صبح یکشنبه ۲۰ مهر، آرامگاه لسانالغیب گلباران خواهد شد .
اجرای شبهای غزل در گذر حافظ، اجرای موسیقی سنتی، برگزاری نشست علمی یادروز حافظ و برگزاری نشستهای ویژه حافظ شناسی از مهمترین برنامههای هفته یادروز حافظ در شیراز است .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از برپایی برنامههای فرهنگی در گذر فرهنگ و هنر شیراز خبر داد و گفت: در طول هفته حافظ، این گذر فرهنگی میزبان شبهای غزل با حافظ، شعرخوانی، موسیقی سنتی و برنامه «عقل و عشق» با همکاری نهاد نمایندگی ولیفقیه در استان خواهد بود.
وی از اجرای اپرای عروسکی به کارگردانی بهروز غریبپور با صدای علیرضا قربانی در تالار حافظ از ۱۸ مهر و اجرای نمایش «برخوان» به کارگردانی استاد بخشیزاده در حافظیه خبر داد.