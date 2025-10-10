به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست جهاد کشاورزی بجستان گفت: کار برداشت پسته از اواخر مرداد در این شهرستان آغاز شد و اواسط مهر به پایان رسید.

اصغر محرابی افزود: امسال چهار هزار و ٢٠٠ تن پسته از سطح چهار هزار و ۸۰۴ هکتار از باغ‌ های بارور این شهرستان برداشت شد.

وی اضافه کرد: بخشی از محصول تولیدی پس از جمع‌ آوری از باغ‌ ها برای فرآوری به واحدهای ضبط پسته شهرستان ارسال می شود.

سرپرست جهاد کشاورزی بجستان اظهار کرد: پسته تولیدی در این شهرستان از کیفیت و مرغوبیت بالا و بازار پسندی مناسبی برخوردار است.

محرابی از جمله مشکلات پسته‌ کاران بجستان را سرمازدگی اوایل بهار، نوسانات قیمت این محصول در بازار و خاموشی چاه موتورهای کشاورزی برشمرد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش دما و در نتیجه آن بالا رفتن شوری آب و از طرف دیگر خاموشی چاه موتورها، تولید پسته با مشکلات زیادی مواجه شده است.

محرابی گفت: هشت واحد ترمینال ضبط پسته با ظرفیت اسمی سه هزار تن در شهرستان بجستان مشغول فعالیت هستند که زمینه اشتغال بیش از ۵٠٠ نفر را به‌ صورت فصلی فراهم کرده است.

محرابی افزود: سه واحد ترمینال پسته نیز در حال دریافت مجوزهای لازم برای احداث است.

شهرستان بجستان دارای ۲۳۰ حلقه چاه کشاورزی عمیق و نیمه عمیق ۴۸۰ رشته قنات و ۲۴ دهنه چشمه است.

مرکز شهرستان بجستان در فاصله ۲۷۸ کیلومتری جنوب غربی مشهد و جنوب استان خراسان رضوی واقع است.