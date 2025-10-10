به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر فرهاد روشن ضمیر افزود مشکل پاهای سرد ممکن است یک ناراحتی کوچک به نظر برسد، اما می‌تواند سرنخ‌های مهمی را در مورد آنچه در بدن اتفاق می افتد آشکار کند.

این فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اگر پاها همیشه سرد هستند، گردش خون ضعیف، اولین چیزی است که باید در نظر گرفت. هنگامی که جریان خون به اندام ها محدود باشد، پاها که انتهایی ترین اندام بدن هستند نمی توانند گرمای کافی دریافت کنند. نشستن طولانی مدت، سیگار کشیدن و پمپاژ ضعیف قلب می تواند مقصر یخ کردن پا و انگشتان باشد.

وی اضافه کرد: کم خونی ناشی از فقر آهن و اسید فولیک هم می تواند مزید بر علت باشد. چون بدن به اندازه کافی گلبول قرمز برای حمل اکسیژن به تمام قسمت ها از جمله پاها ندارد. بدون خون کافی غنی از اکسیژن، در پاها به طور دائم سرما احساس می شود. کم خونی شدید می تواند این مسئله را حتی بیشتر و ناراحت کننده تر کند. دیابت از دلایل شایع دیگر پاهای سرد است. سطح قند خون بالا می تواند به اعصاب آسیب برساند یا گردش خون را کاهش دهد که هر دو می توانند پاها را سرد کنند.

وی گفت:زنکته مورد توجه، احساس بی حسی و سوزن سوزن شدن در کنار احساس سرما در پاهاست که دو نشانه ای است که نباید نادیده گرفته شود. همچنین کم کاری تیرویید که سبب کندی متابولیسم می شود، گرمای کمتری در بدن تولید می کند و می تواند به گردش خون ضعیف منجر و سبب احساس یخ زدگی و فریز در دست و پا شود.

وی ادامه داد: پدیده رینود شرایطی است که رگ های خونی در انگشتان پا نسبت به سرما یا استرس بیش از حد واکنش نشان می دهند و به طور موقت جریان خون را قطع می کنند. این می تواند باعث شود که انگشتان پا به رنگ سفید یا آبی روشن شود و تا زمانی که گردش خون به حالت عادی برنگردد، سرما احساس می شود.

این فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اگر علت سردی پاها به دلیل مشکل پزشکی جدی نباشد، روش های طبیعی زیادی برای گرم کردن و بهبود گردش خون در پاها وجود دارد.

وی افزود: تحرک یکی از ساده ترین راه ها برای تقویت جریان خون و گرم نگه داشتن پاها است. در طول روز پیاده روی های کوتاه مدت، تمرین یوگا یا حتی انجام برخی از کشش های سبک هنگام تماشای تلویزیون را امتحان کنید. این کار به پمپاژ بهتر قلب و خونرسانی عمومی بدن کمک می کند.

وی اضافه کرد: بعضی اوقات سریعترین اقدام، گرم کردن مستقیم پاها با منابع حرارتی یا پدهای گرم کننده و سشوار است. فقط در صورت ابتلا به دیابت از منابع حرارتی مستقیم بیش از حد استفاده نکنید و از پیاده روی با پای برهنه در کف های سرد خودداری کنید. از غذاهایی که به گردش خون در بدن کمک می کنند بیشتر استفاده کنید.

این متخصص تغذیه گفت: غذاهای غنی از آهن مانند گوشت بدون چربی یا اسیدهای چرب امگا 3 موجود در ماهی قزل آلا و گردو نیز برای بهبود گردش خون بسیار عالی هستند. برای تحریک جریان خون در پاها از ماساژ و فشار ملایم استفاده کنید و پاها را به صورت جفت شده، بالاتر از سطح قلب نگه دارید. اگر سیگاری هستید آن را ترک کنید. سیگار سبب کاهش گردش خون در رگ ها می شود.

وی افزود: اگر در کنار احساس سرما در پاها، متوجه بی حسی، سوزن سوزن شدن، درد شدید، تغییر رنگ پوست پا به رنگ آبی یا کم رنگ یا تظاهر زخم هایی روی پاها یا انگشتان شدید به پزشک مراجعه کنید