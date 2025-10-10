پلمب ۲ قصابی متخلف در بروجرد

مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: دو واحد قصابی در شهرستان بروجرد به دلیل کشتار غیرمجاز دام و عرضه گوشت غیر بهداشتی، با دستور قضایی و تعزیرات حکومتی پلمب شدند.