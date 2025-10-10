پلمب ۲ قصابی متخلف در بروجرد
مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: دو واحد قصابی در شهرستان بروجرد به دلیل کشتار غیرمجاز دام و عرضه گوشت غیر بهداشتی، با دستور قضایی و تعزیرات حکومتی پلمب شدند.
مدیر کل دامپزشکی لرستان گفت: تیمهای گشت نظارت بر مواد خام دامپزشکی در هنگام بازدید و سرکشی به واحدهای عرضهکننده، دو واحد قصابی را به دلیل مشاهده کشتار غیرمجاز با طرح دعوا در مراجع قضایی، پلمب کردند.
مصطفی زبر دست افزود: در جریان بازرسی بیش از ۳۰ کیلوگرم گوشت ضبط و معدوم شد و پرونده این تخلفات برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
به گفته وی هرگونه فعالیت در زمینه تأمین و توزیع گوشت باید بر اساس ضوابط بهداشتی انجام شود.
مدیر کل دامپزشکی لرستان از هم استانیها درخواست کرد هر گونه کشتار غیرمجاز را با شماره ۱۵۱۲ به دامپزشکی استان گزارش بدهند.