به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه‌های خبری پاکستان بدون اعلام هرگونه دست داشتن این کشور در حملات هوایی به افغانستان، شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر کابل را گزارش کردند.

شبکه اکسپرس لحظاتی قبل به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که انتقام قربانیان حمله دو روز قبل به نیرو‌های امنیتی در منطقه "اورک زی" گرفته شده و دست کم ۳۰ تروریست کشته شدند.

این درحالی است که شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز گذشته در جلسه کابینه دولت خطاب به افغانستان هشدار داد که زمان اقدام قاطع علیه تروریست‌ها رسیده و ما اجازه نمی‌دهیم خون نیرو‌های مسلح هدر برود.

وزیر دفاع پاکستان نیز شب گذشته در صحن علنی مجلس این کشور، افغانستان را به عهد شکنی و مماشات علیه عناصر تروریستی متهم کرد و گفت: کاسه صبر ما لبریز شده و باید پاسخ قوی به تروریست‌ها و تسهیل کنندگان آنان بدهیم.

تازه‌ترین حادثه مرگبار علیه نیرو‌های امنیتی در پاکستان درحالی اتفاق افتاد که تنش‌ها میان این کشور با افغانستان به دلیل اختلافات در کنترل مرز‌ها و سرزنش متقابل مبنی بر کم کاری در نبرد با پدیده تروریسم همچنان ادامه دارد.

گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت اغلب بمب‌گذاری‌ها و حملات مسلحانه علیه نیرو‌های امنیتی پاکستان به ویژه در مناطق مشترک مرزی با افغانستان را برعهده گرفته و اسلام‌آباد نیز مدعی است که عناصر این گروه آزادانه در قلمروی افغانستان تردد می‌کنند.

در عین حال حکومت سرپرست افغانستان وجود هرگونه گروه تروریستی در قلمروی خود را انکار کرده و از اسلام‌آباد خواسته تا به جای متهم شناختن همسایگان خود، راهکار مشکل را در داخل جست‌و‌جو کند.

پاکستان همچنین همسایه شرقی خود هند را به حمایت مالی و لجستیکی از عناصر تروریستی به ویژه تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند. اما دهلی‌نو این ادعای همسایه خود را رد کرده و از پاکستان مطالبه می‌کند که به حمایت از تروریسم دولتی پایان دهد.

حمله چهارشنبه گذشته به نیرو‌های پاکستانی در شمال غرب این کشور جان ۱۱ نظامی از جمله دو افسر درجه دار ارتش را گرفت. گفته می‌شود شمار قربانیان این حمله به ۱۷ نفر رسیده است.

هفته گذشته گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری به مقر نیرو‌های سپاه مرزی در شهر کویته را برعهده گرفت که طی آن ۲۹ نفر کشته و زخمی شدند.