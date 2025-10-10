رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد گفت: طرح ساماندهی واحدهای صنفی فاقد مجوز از شنبه آغاز می‌شود و بازرسان موظف به صدور اخطار و برخورد قانونی با متخلفان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای اجرای طرح ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، جلسه‌ای با حضور واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مهاباد برگزار شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم جهت آغاز این طرح در سطح شهرستان مهاباد و حومه انجام گیرد.

حامد رمضانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان اعلام کرد: طرح ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از روز شنبه در سطح شهر مهاباد و مناطق اطراف آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، صدور اخطار، پیگیری قانونی و بازدید‌های میدانی توسط بازرسان صورت خواهد گرفت و در صورت عدم اقدام از سوی متصدیان، مطابق با قوانین نظام صنفی برخورد قانونی انجام خواهد شد.

رمضانی با تاکید بر اهمیت قانون‌مندی در فعالیت‌های صنفی گفت: اگر همه واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی دارای پروانه کسب باشند، رسیدگی به تخلفات احتمالی با دقت و سرعت بیشتری از سوی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی صورت می‌گیرد.

در ادامه، لقمان نهارده، رئیس اتاق اصناف مهاباد نیز با اشاره به قوانین نظام صنفی کشور بیان کرد: قانون‌گذار همه واحد‌های صنفی را ملزم به دریافت پروانه کسب کرده است و فعالیت بدون مجوز رسمی، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.

وی تاکید کرد: پیروی از قوانین نظام صنفی، امری ضروری و انکارناپذیر است و تمامی فعالان صنفی باید اقدامات لازم جهت دریافت مجوز را در اسرع وقت انجام دهند.