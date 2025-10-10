پخش زنده
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه از اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهرهبرداری از کتابخانه عمومی کوزران خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،محمدی گفت: این پروژه پس از یک دهه انتظار مردم فرهنگدوست منطقه، بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه پروژه کتابخانه عمومی کوزران تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: در صورت تخصیص اعتباری معادل چهار میلیارد تومان، این پروژه تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید .
محمدی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات زیرساختی و اجتماعی منطقه ناشی از کمتوجهی به حوزه فرهنگ است. با تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری میتوان بخش زیادی از آسیبهای اجتماعی را کاهش داد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه خواستار همکاری ویژه نماینده مردم شهرستان در مجلس و استاندار کرمانشاه برای تأمین اعتبار این پروژه شد.
بنا به گفته منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه اعتبارات لازم برای این طرح تأمین شده و بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
در استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۸۲ باب کتابخانه، ۲۵ کتابخانه مشارکتی و سه کتابخانه سیار فعال است