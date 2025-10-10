به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این رقابت‌ها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود می‌کند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود می‌گیرند.

نتایج و برنامه ادامه روز ششم مسابقات به این شرح است:

گروه‌ ای:

جمعه ۱۸ مهر:

ایرلند شمالی - اسلواکی در بلفاست

آلمان - لوکزامبورگ در سینشایم

تیم اسلواکی با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های ایرلندشمالی و آلمان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است.

گروه بی:

جمعه ۱۸ مهر:

کوزوو - اسلوونی در پریشتینا

سوئد - سوئیس در سولنا

تیم سوئیس با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های کوزوو با ۳، سوئد و اسلوونی با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

گروه سی:

بلاروس ۰ - ۶ دانمارک (گل‌ها: ویکتور فروهولت در دقیقه ۱۴، راسموس هویلوند ۱۹ و ۴۵، پاتریک دورگو ۶ + ۴۵ و آندِرس دِره یر ۶۶ و ۷۸)

تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدار‌های بین المللی محروم است و این بازی در شهر ژالاگرشگی مجارستان برگزار شد.

اسکاتلند ۳ - ۱ یونان

برای اسکاتلند رایان کریستی در دقیقه ۶۴، لوئیز فرگوسون ۸۰ و لیندان دیکِس ۳ + ۹۰ گلزنی کردند و گل تیم یونان را کاستاس سیمیکاس در دقیقه ۶۲ وارد دروازه حریف کرد.

تیم‌های دانمارک و اسکاتلند با ۷ امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند و تیم‌های یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

گروه دی:

جمعه ۱۸ مهر:

ایسلند - اوکراین در ریکیاویک

فرانسه - جمهوری آذربایجان در پاریس

تیم فرانسه با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های ایسلند با ۳ اوکراین و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

گروه ایی:

شنبه ۱۹ مهر:

بلغارستان - ترکیه در صوفیه

اسپانیا - گرجستان در الچه

تیم اسپانیا با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های گرجستان و ترکیه با ۳ امتیاز و بلغارستان بدون امتیاز دوم تا چهارم هستند.

گروه اف:

شنبه ۱۹ مهر:

مجارستان - ارمنستان در بوداپست

پرتغال - ایرلند در لیسبون

تیم پرتغال با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ارمنستان با ۳ و مجارستان و ایرلند با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

گروه جی:

فنلاند ۲ - ۱ لیتوانی

مالت ۰ - ۴ هلند (گل‌ها: کودی خاکپو ۱۲ - پنالتی و ۴۹ - پنالتی، تیانی ریندرز ۵۷ و ممفیس دپای ۳ + ۹۰)

تیم لهستان استراحت کرد.

تیم هلند با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های لهستان و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.

گروه ایچ:

اتریش ۱۰ - ۰ سن مارینو

قبرس ۲ - ۲ بوسنی و هرزگوین

تیم رومانی استراحت می‌کند.

تیم‌های اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۷ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۵ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملت‌ها به پلی آف صعود کند.

گروه آی:

شنبه ۱۹ مهر:

استونی - ایتالیا در تالین

تیم مولداوی استراحت می‌کند.

گروه جِی:

جمعه ۱۸ مهر:

قزاقستان - لیختن اشتاین در آستانه

بلژیک - مقدونیه شمالی در خنت

تیم ولز استراحت می‌کند.

تیم مقدونیه شمالی با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های بلژیک و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قزاقستان با ۳ امتیاز چهارم است. تیم لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.

گروه کِی:

شنبه ۱۹ مهر:

لتونی - آندورا در ریگا

صربستان - آلبانی در لسکوواچ

تیم انگلیس استراحت می‌کند.

تیم انگلیس با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیم‌های آلبانی با ۸ و صربستان با ۷ امتیاز دوم و سوم و تیم‌های لتونی با ۴ و آندورا بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند.

گروه ال:

چک ۰ - ۰ کرواسی

فارو ۴ - ۰ مونته نگرو

مارک باکیچ هافبک تیم پرسپولیس به طور کامل در ترکیب تیم مونته نگرو حضور داشت.

تیم جبل الطارق استراحت کرد.

تیم‌های کرواسی و چک با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم و تیم فارو با ۹ امتیاز سوم است. تیم‌های مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۹ گل در صدر است و آندری کراماریچ از کرواسی، مارکو آرنوتوویچ از اتریش و ممفیس دپای از هلند با ۶ گل در رده دوم مشترک قرار دارند.