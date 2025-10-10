پخش زنده
مرحله نخست دور انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ شب گذشته در قاره اروپا پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این رقابتها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود میکند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود میگیرند.
نتایج و برنامه ادامه روز ششم مسابقات به این شرح است:
گروه ای:
جمعه ۱۸ مهر:
ایرلند شمالی - اسلواکی در بلفاست
آلمان - لوکزامبورگ در سینشایم
تیم اسلواکی با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای ایرلندشمالی و آلمان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است.
گروه بی:
جمعه ۱۸ مهر:
کوزوو - اسلوونی در پریشتینا
سوئد - سوئیس در سولنا
تیم سوئیس با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای کوزوو با ۳، سوئد و اسلوونی با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه سی:
بلاروس ۰ - ۶ دانمارک (گلها: ویکتور فروهولت در دقیقه ۱۴، راسموس هویلوند ۱۹ و ۴۵، پاتریک دورگو ۶ + ۴۵ و آندِرس دِره یر ۶۶ و ۷۸)
تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدارهای بین المللی محروم است و این بازی در شهر ژالاگرشگی مجارستان برگزار شد.
اسکاتلند ۳ - ۱ یونان
برای اسکاتلند رایان کریستی در دقیقه ۶۴، لوئیز فرگوسون ۸۰ و لیندان دیکِس ۳ + ۹۰ گلزنی کردند و گل تیم یونان را کاستاس سیمیکاس در دقیقه ۶۲ وارد دروازه حریف کرد.
تیمهای دانمارک و اسکاتلند با ۷ امتیاز در ردههای اول و دوم هستند و تیمهای یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
گروه دی:
جمعه ۱۸ مهر:
ایسلند - اوکراین در ریکیاویک
فرانسه - جمهوری آذربایجان در پاریس
تیم فرانسه با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای ایسلند با ۳ اوکراین و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه ایی:
شنبه ۱۹ مهر:
بلغارستان - ترکیه در صوفیه
اسپانیا - گرجستان در الچه
تیم اسپانیا با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای گرجستان و ترکیه با ۳ امتیاز و بلغارستان بدون امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه اف:
شنبه ۱۹ مهر:
مجارستان - ارمنستان در بوداپست
پرتغال - ایرلند در لیسبون
تیم پرتغال با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای ارمنستان با ۳ و مجارستان و ایرلند با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه جی:
فنلاند ۲ - ۱ لیتوانی
مالت ۰ - ۴ هلند (گلها: کودی خاکپو ۱۲ - پنالتی و ۴۹ - پنالتی، تیانی ریندرز ۵۷ و ممفیس دپای ۳ + ۹۰)
تیم لهستان استراحت کرد.
تیم هلند با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای لهستان و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیمهای لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.
گروه ایچ:
اتریش ۱۰ - ۰ سن مارینو
قبرس ۲ - ۲ بوسنی و هرزگوین
تیم رومانی استراحت میکند.
تیمهای اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۷ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۵ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملتها به پلی آف صعود کند.
گروه آی:
شنبه ۱۹ مهر:
استونی - ایتالیا در تالین
تیم مولداوی استراحت میکند.
گروه جِی:
جمعه ۱۸ مهر:
قزاقستان - لیختن اشتاین در آستانه
بلژیک - مقدونیه شمالی در خنت
تیم ولز استراحت میکند.
تیم مقدونیه شمالی با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیمهای بلژیک و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قزاقستان با ۳ امتیاز چهارم است. تیم لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.
گروه کِی:
شنبه ۱۹ مهر:
لتونی - آندورا در ریگا
صربستان - آلبانی در لسکوواچ
تیم انگلیس استراحت میکند.
تیم انگلیس با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیمهای آلبانی با ۸ و صربستان با ۷ امتیاز دوم و سوم و تیمهای لتونی با ۴ و آندورا بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند.
گروه ال:
چک ۰ - ۰ کرواسی
فارو ۴ - ۰ مونته نگرو
مارک باکیچ هافبک تیم پرسپولیس به طور کامل در ترکیب تیم مونته نگرو حضور داشت.
تیم جبل الطارق استراحت کرد.
تیمهای کرواسی و چک با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم و تیم فارو با ۹ امتیاز سوم است. تیمهای مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۹ گل در صدر است و آندری کراماریچ از کرواسی، مارکو آرنوتوویچ از اتریش و ممفیس دپای از هلند با ۶ گل در رده دوم مشترک قرار دارند.