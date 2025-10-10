پخش زنده
با بهره برداری از ۵ اقامتگاه بومگردی، ۱۲۰ نفر به ظرفیت اقامتی شهرستان قاینات افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات از رونق گردشگری قاینات در یک سال اخیر، توسعه زیرساختها و افتتاح ۵ اقامتگاه بومگردی خبر داد.
عباسزاده با اشاره به فعالیتهای یک ساله حوزه گردشگری و سرمایهگذاری اداره میراثفرهنگی قاینات، در دولت چهاردهم، گفت: قسمت اصلی فعالیتها در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری در قالب زیرساخت، طرحهای گردشگری در دست اجرا و طرحهای سرمایهگذاری تقسیم میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات افزود: در زیرساخت، دو مورد اعتبار مجزا برای برقرسانی و آسفالت معابر مجتمع بین راهی و بازارچه دائمی صنایعدستی خضری دشت بیاض تخصیص یافته و هم چنین اعتباراتی در قالب کمک به زیرساخت به دو مجتمع بین راهی رفاهی خدماتی در حال ساخت اعطا شده که یک مورد به بهرهبرداری رسیده است.
عباس زاده افزود: در ادامه اجرای طرحهای گردشگری شهرستان قاینات، اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد ریال در منطقه نمونه گردشگری و سه طرح گردشگری هزینه شد که از جمله عملیات اجرایی آن میتوان به نورپردازی، محوطهسازی، احداث آلاچیق و گازرسانی اشاره کرد.
وی همچنین از آغاز بهرهبرداری از ۵ طرح اقامتگاه بوم گردی در روستاهای شاهیک، اکبریه، ثقوری، دره باز و کُرُه طی یک سال تا مهر جاری خبر داد که حدود ۱۲۰ نفر به ظرفیت اقامتی شهرستان افزود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات، قابلیتها و توانمندیهای شهرستان در حوزه گردشگری را مطلوب دانست و ابرازامیدواری کرد: همشهریان، سرمایهگذاری در زادوبوم خود را در اولویت قرار دهند.
وی از ادامه عملیات عمرانی در چندین طرح گردشگری شامل سفره خانه سنتی در قاین، مجتمع گردشگری در روستاهای مهمویی و دهشک، مهمانپذیر در آرین شهر، اقامتگاه بوم گردی در قاین و روستای زول و… توسط بخش خصوصی خبر داد و افزود: با توجه به پیشرفت فیزیکی برخی از طرحها، امید است برای روز شهرستان در آذر شاهد افتتاح و آغاز بهرهبرداری از آن باشیم.
وی مجموع تسهیلات معرفی شده در حوزه گردشگری شهرستان قاینات به بانکهای عامل طی یک سال گذشته را بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد که بر اساس پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد از تسهیلات آزاد شده و در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است.