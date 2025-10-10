افتتاح ساختمان شورای عالی قرآن لرستان
در مراسمی ساختمان شورای عالی قرآن استان لرستان با حضور نماینده ولیفقیه در لرستان و جمعی از قاریان و حافظان قرآن کریم، اساتید و فعالان قرآنی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نماینده ولی فقیه در استان در آیین افتتاحیه ساختمان شورای عالی قرآن استان لرستان ضمن قدردانی از حضور قاریان، حافظان و فعالان قرآنی اظهار کرد: این جلسه، محفلی مبارک و نورانی است که با حضور قاریان، حافظان و همه کسانی که به نوعی با قرآن، عترت و نماز مرتبط هستند برگزار شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی با اشاره به وضعیت قرآنی کشور در اوایل انقلاب اسلامی گفت: در نخستین حج بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای معرفی قاریان شیعه در میان مسلمانان جهان، به سختی میتوانستیم افرادی در تراز بینالمللی پیدا کنیم؛ اما امروز در مسابقات داخلی و بینالمللی، قاریان ایران اسلامی موفقیتهای چشمگیری کسب میکنند. البته هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله داریم و باید برای پر کردن این فاصله تلاش کنیم.
امام جمعه خرمآباد ادامه داد: اکنون در بسیاری از روستاها افرادی وجود دارند که قرائت قرآن را به خوبی انجام میدهند، در حالی که در گذشته چنین نبود. این پیشرفت حاصل تلاش شما اساتید، قاریان و همراهی دستگاههای اجرایی است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه برای ارتقای سطح فعالیتهای قرآنی نیازمند برنامهریزی دقیق هستیم، تصریح کرد: اکنون که مسئولیت شورای توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده، مقرر شد با جمعآوری نظرات اساتید و فعالان قرآنی، نقشه راهی جامع در رشتههای مختلف تدوین شود.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی با بیان اینکه ما منتظر دریافت نقشه راه هستیم تا مشخص شود کدام دستگاهها وظایف خود را بهخوبی انجام میدهند و کدامیک با کمکاری یا موانع مواجهاند، اظهار کرد: برخی نهادها، دانایی لازم را ندارند و برخی دیگر دانا هستند، اما توانایی اجرای آن را ندارند. باید دانایی و توانایی را در کنار هم در فعالیتهای قرآنی استان محقق کنیم.
امام جمعه خرمآباد با اشاره به ظرفیتهای بالای لرستان در حوزه قرآن، گفت: ظرفیت خالی در استان بسیار است. هرچند در سطح استانی شاهد کسب رتبههایی هستیم، اما در مسابقات کشوری و ملی هنوز به تراز مطلوب نرسیدهایم. لازم است شورای عالی قرآن و شورای توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی با برنامهریزی دقیق، زمینه ارتقای رتبههای قرآنی استان را در سطوح ملی و بینالمللی فراهم کنند.
وی افزود: از سوی دیگر، گسترش فرهنگ قرآنی باید بهصورت عمومی و همگانی در جامعه دنبال شود؛ بهگونهای که اقشار مختلف مردم، اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان و خانوادهها، با قرآن انس بگیرند و در مسیر قرائت، حفظ و عمل به آن گام بردارند.
شاهرخی با تأکید بر ضرورت ایجاد پایگاههای قرآنی در شهرهای مختلف استان خاطرنشان کرد: باید در شهرستانها مکانهایی برای اجتماع و فعالیتهای قرآنی فراهم شود تا اساتید، حافظان و قاریان بتوانند فعالیتهای خود را بهصورت منسجم پیگیری کنند.
وی گفت: امیدوارم با همت مضاعف شما فعالان قرآنی و پشتیبانی مسئولان، بتوانیم از این میراث بیست و سه ساله پیامبر اعظم (ص) که بهصورت قرآن کریم در اختیار ما قرار گرفته، بیشترین بهره را در جهت گسترش دانایی و توانایی در جامعه اسلامی ببریم.