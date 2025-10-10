به گزارش‌ گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای اف سی، در این رقابت‌ها ۲۴ تیم حذف شده در دور دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر هستند و ۶ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم اول مجوز حضور در دور نهایی را خواهد یافت.

نتایج روز سوم مسابقات به این شرح است:

گروه‌ ای:

تیمور شرقی ۱ - ۴ فیلیپین در داروین استرالیا

تاجیکستان ۲ - ۰ مالدیو در هیسور

تیم‌های فیلیپین و تاجیکستان با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های تیمور شرقی با ۳ و مالدیو بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفته‌اند.

گروه بی:

برونئی دارالسلام ۰ - ۲ یمن در سری بگاوان

لبنان ۲ - ۰ بوتان در دوحه قطر - داور: مرتضی منصوریان از ایران

تیم‌های لبنان با ۷ و یمن با ۵ امتیاز اول و دوم و تیم‌های برونئی با ۳ و بوتان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه سی:

سنگاپور ۱ - ۱ هند در کالانگ

بنگلادش ۳ - ۴ هنگ کنگ در داکا

تیم‌های هنگ کنگ با ۷ و سنگاپور با ۵ امتیاز اول و دوم و تیم‌های هند با ۲ و بنگلادش با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه دی:

سریلانکا ۱ - ۰ ترکمنستان در کلمبو

تایلند ۲ - ۰ تایوان در بانکوک - داور: امیر عرب براقی از ایران

تیم‌های ترکمنستان، سریلانکا و تایوان با ۶ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم تایوان بدون امتیاز چهارم است.