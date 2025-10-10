پخش زنده
امروز: -
با هدف تقویت توانمندیهای فرهنگی، هنری، صنایع دستی و تولیدات دامی و باغی روستائیان جشنواره ۲ روزه فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان تکاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب گفت: جشنواره فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان فرصتی است برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و کشاورزی و دامداری است.
گراوند افزود: این جشنواره زمینه ساز توسعه پایدار و بازار یابی محصولات صنایع دستی و ایجاد شور و نشاط برای گردشگران و شهروندان است.
وی گفت: امید واریم برگزاری چنین جشنوارهها تداوم داشته باشد و بتوانیم این رویداد فرهنگی و گردشگری را در تقویم رویدادهای گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت ملی برسانیم.
بخشدار بخش تخت سلیمان نیز گفت: تلاش ما بر آن بود که نمایشگاه و جشنوارهای ۲ روزهای در محل مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان برگزار کنیم و از آن طریق توانمندیهای روستاهای بخش تخت سلیمان و بخش گردشگری منطقه را معرفی نمائیم.
فتاحی افزود: جشنواره در استعداد ۱۶ غرفه از توانمندیهای مختلف روستائیان بخش دایر شده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
وی افزود: دستاوردهای هنری، محصولات دامی و باغی، هنر صنعت فرش و کلیم منطقه، سفال کاری، کپی کاشیهای کاوش شده تخت سلیمان، مینا کاری و مجسمه سازی در کنار پخت نان محلی و انواع آش مرسوم روستائیان در این جشنواره در معرض دید علاقمندان و گردشگران قرار گرفته است.
روستائیان نیز ضمن ارائه هنرهای دستی و محصولات دامی و باغی خود در جشنواره ابراز امیدواری کردند: برگزاری چنین جشنوارههایی علاوه بر رونق گردشگری منطقه زمینه بازاریابی تولیدات و توانمندیهای روستائیان را فراهم سازد.