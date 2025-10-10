پخش زنده
اختتامیه طرح مسجد، کانون نشاط (ویژه برنامه های اوقات فراغت تابستانی مساجد) بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مراسم اختتامیه طرح مسجد، کانون نشاط؛ ویژه برنامه های اوقات فراغت تابستانی مساجد بجنورد، در آستانه ۱۹مهر، سالروز ورود پر برکت رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی، برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان، در این مراسم گفت: آینده ایران اسلامی را نوجوان مسجدی با خصیصه علم، مسئولیت پذیری و تعهد می سازد.
حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری، افزود: هر اندازه ویژگیهای انسانی در انسان تقویت شود، او به مراتب معنوی و الهی نزدیکتر خواهد شد. اگر انسان تنها به امور مادی و دنیوی چون خوردن، استراحت، لذتطلبی و منافع شخصی بیندیشد، از مسیر انسانیت فاصله میگیرد و به حیوانات شبیه میشود اما اگر عقل، ایمان، وجدان، نوعدوستی و احساس مسئولیت در او رشد یابد، به مقام فرشتگان، بلکه بالاتر از آنان دست مییابد.
خوانش دکلمه و شعر، سرود، نقالی و تجلیل از ۲۱ مدیر فعال سومین دوره طرح ملی مسجد کانون نشاط، جزو برنامههای این مراسم بود.