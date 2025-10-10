پخش زنده
در گرامیداشت هفته فراجا از تعدادی ازپیشکسوتان وکارکنان انتظامی شهرستان باروق تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در مراسمی با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان از تلاش و زحمات پیشکسوتان و کارکنان انتظامی باروق تجلیل شد.
امام جمعه باروق در این آیین ضمن تبریک هفته فراجا بر سبز پوشان امنیت آنها را سربازان حفظ امنیت برشمرد و گفت: این امنیتی که در نقاط مختلف کشور و در مرزهای ما وجود دارد مدیون همین نیروهای نظامی و انتظامی است و به این قدرت و صلابت افتخار میکنیم.
حجتالاسلام غلامرضا کبیری در ادامه از تلاش شبانه روزی نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان در برقراری نظم و امنیت در منطقه قدردانی کرد.