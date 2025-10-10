به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در مراسمی با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان از تلاش و زحمات پیشکسوتان و کارکنان انتظامی باروق تجلیل شد.

امام جمعه باروق در این آیین ضمن تبریک هفته فراجا بر سبز پوشان امنیت آنها را سربازان حفظ امنیت برشمرد و گفت: این امنیتی که در نقاط مختلف کشور و در مرز‌های ما وجود دارد مدیون همین نیرو‌های نظامی و انتظامی است و به این قدرت و صلابت افتخار می‌کنیم.

حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری در ادامه از تلاش شبانه روزی نیرو‌های نظامی و انتظامی شهرستان در برقراری نظم و امنیت در منطقه قدردانی کرد.