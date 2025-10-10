پخش زنده
آثار هنرمند استان چهارمحال و بختیاری در رویداد دیوآرت (تصویرسازیهای جدید روی دیوارهای شهر) به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: رویداد خیابانی «دیوآرت»، رویدادی جدید است که در آن، آثار یکی از هنرمندان تصویرساز چهارمحال و بختیاری در کنار دیوار یکی از خیابانهای شهرکرد به نمایش گذاشته شده است.
شهرام فرجی افزود: هنرمندی که همچون دیگر هنرمندان آثار خود را در گالری به نمایش میگذاشته و اکنون آنها را راهی خیابان کرده تا همه ببینند و از آنها لذت ببرند.
وی افزود: این کار نه تنها به شناخته شدن هنرمند کمک میکند بلکه موجب ترغیب دیگر هنرمدان شده تا هم به این کار روی آورند و هم بازخورد آن را نظارهگر باشند.