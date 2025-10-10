به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ بر این اساس راهپیمایی مردمی سراسری بشارت نصر برای اعلام انزجار از جنایات رژیم کودک کش صهیونی و حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین و جبهه مقاومت پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه همزمان با سراسر کشور در استان زنجان هم تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام ناصر این راهپیمایی در شهر زنجان پس از اقامه نماز از مصلی خاتم الانبیاء (ص) به سمت میدان رسل برگزار می‌شود