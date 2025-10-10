به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد آیینی افزود: عملیات اجرایی رفع مشکل فاضلاب بازار بزرگ تهران آغاز شده است و طبق اقدامات صورت گرفته، پیشرفت‌هایی نیز در این برنامه عملیاتی از سوی شهرداری منطقه مشاهده می‌شود.

وی با تاکید بر روند ایمن‌سازی و مرمت بازار بزرگ تهران گفت: پس از بازدید اخیر استاندار و فرماندار تهران و تشکیل صورت‌جلسه با حضور دستگاه‌های مختلف و تعیین تکالیفی برای مجموعه‌های مسئول روند مرمت و بازسازی شتاب بیشتری گرفته است و با جدیت در حال انجام است.

شهردار منطقه ۱۲ تهران اضافه کرد: در حال حاضر بازسازی ۲۱ سرا و راسته قدیمی این مجموعه تاریخی در دستور کار قرار دارد. این منطقه شهرداری تهران موضوعات مرتبط با ایمن‌سازی بازار تهران را به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم به طور جدی دنبال می‌کند.

آیینی درباره تامین خدمات‌رسانی گاز به منطقه بازار تهران نیز گفت: گازرسانی به منطقه ۱۵ خرداد نیز از دیگر موضوعات مورد پیگیری است که هنوز به مرحله بهره‌برداری قطعی نرسیده، اما روند اجرایی این اقدام در حوزه گاز نیز همچنان طبق برنامه ادامه دارد.