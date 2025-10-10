راهکارهای جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی و پسماندهای بازارهای دواب میاندوآب بررسی و مقرر شد شهرداری این شهرستان ظرف یک هفته نسبت به پاکسازی این مناطق اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب از تشکیل جلسه کارگروه مدیریت پسماند خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای پاکسازی نخاله‌ها و ارتقای سلامت محیط زیست در حال انجام است.

موسی جسور با اشاره به برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند و مخاطرات زیست‌محیطی، گفت: این جلسه با حضور تیموری، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، و اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد و راهکار‌هایی برای جمع‌آوری و مدیریت بهتر نخاله‌های ساختمانی و پسماند‌های بازار‌های دواب مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت سلامت عمومی و حفظ محیط زیست، شهرداری میاندوآب موظف شد تا ظرف یک هفته با استفاده از تمامی امکانات خود نسبت به پاکسازی نخاله‌های ساختمانی و عمرانی انباشته شده در سطح شهرستان اقدام نماید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب تاکید کرد: اجرای این برنامه‌ها گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت محیط زیست و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی در شهرستان خواهد بود.