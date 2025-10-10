به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران، جانشین و معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران به پیشنهاد سردار مصطفی مثنوی فرمانده سپاه فتح، در احکامی جداگانه جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه فتح را منصوب کرد.

سرهنگ سعید برومند‌زاده به سمت جانشین و سرهنگ زریر فرضی‌زاده به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند.

سرهنگ برومند زاده پیش از این مسئولیت معاونت هماهنگ کننده بر عهده داشت است.