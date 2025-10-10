جانشین و معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران، جانشین و معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران به پیشنهاد سردار مصطفی مثنوی فرمانده سپاه فتح، در احکامی جداگانه جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه فتح را منصوب کرد. سرهنگ سعید برومندزاده به سمت جانشین و سرهنگ زریر فرضیزاده به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند. سرهنگ برومند زاده پیش از این مسئولیت معاونت هماهنگ کننده بر عهده داشت است.