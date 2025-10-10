پخش زنده
دور جدید دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
سنت کیتس و نویس ۲ - ۱ سن مارتین
جبل الطارق ۰ - ۲ نیوکالدونیا
گرِنادا ۴ - ۱ جزایر ویرجین انگلیس
رومانی ۲ - ۱ مولداوی
انگلیس ۳ - ۰ ولز (گلها: مورگان راجرز در دقیقه ۳، اولی واتکینز ۱۱ و بوکایو ساکا ۲۰) در ومبلی لندن
لهستان ۱ - ۰ نیوزیلند (گل: پیوتر زلینسکی در دقیقه ۴۹)
مغرب ۱ - ۰ بحرین (گل: جواد الیامیق در دقیقه ۴ + ۹۰)
ازبکستان ۲ - ۰ کویت (گلها: الدار شاهمرادوف در دقیقه ۱۰ و خوجه مت ارکینوف ۱۹)
در تیم ازبکستان رستم آشورماتوف مدافع استقلال تهران به طور کامل بازی کرد و اوستون اورونوف هافبک تیم پرسپولیس از دقیقه ۸۶ به میدان آمد.
برنامه - جمعه ۱۸ مهر:
ژاپن - پاراگوئه در اوزاکا
کره جنوبی - برزیل در سئول
اروگوئه - دومینیکن در کوالالامپور مالزی
ژاپن - بولیوی در استانبول
الجزایر ب ۳ - ۰ فلسطین
روسیه - ایران (ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه وولگاگراد آره نا - داور: نیکولا دابانوویچ از مونته نگرو)
تیمهای ملی فوتبال ایران و روسیه تاکنون ۶ بار با هم روبهرو شدهاند که تیم روسیه ۳ بار و ایران یک بار به پیروزی رسیدهاند. در این دیدارها ایران ۴ و روسیه ۷ گل به ثمر رساندهاند.