به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

سنت کیتس و نویس ۲ - ۱ سن مارتین

جبل الطارق ۰ - ۲ نیوکالدونیا

گرِنادا ۴ - ۱ جزایر ویرجین انگلیس

رومانی ۲ - ۱ مولداوی

انگلیس ۳ - ۰ ولز (گل‌ها: مورگان راجرز در دقیقه ۳، اولی واتکینز ۱۱ و بوکایو ساکا ۲۰) در ومبلی لندن

لهستان ۱ - ۰ نیوزیلند (گل: پیوتر زلینسکی در دقیقه ۴۹)

مغرب ۱ - ۰ بحرین (گل: جواد الیامیق در دقیقه ۴ + ۹۰)

ازبکستان ۲ - ۰ کویت (گل‌ها: الدار شاهمرادوف در دقیقه ۱۰ و خوجه مت ارکینوف ۱۹)

در تیم ازبکستان رستم آشورماتوف مدافع استقلال تهران به طور کامل بازی کرد و اوستون اورونوف هافبک تیم پرسپولیس از دقیقه ۸۶ به میدان آمد.

برنامه - جمعه ۱۸ مهر:

ژاپن - پاراگوئه در اوزاکا

کره جنوبی - برزیل در سئول

اروگوئه - دومینیکن در کوالالامپور مالزی

ژاپن - بولیوی در استانبول

الجزایر ب ۳ - ۰ فلسطین

روسیه - ایران (ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه وولگاگراد آره نا - داور: نیکولا دابانوویچ از مونته نگرو)

تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه تاکنون ۶ بار با هم رو‌به‌رو شده‌اند که تیم روسیه ۳ بار و ایران یک بار به پیروزی رسیده‌اند. در این دیدار‌ها ایران ۴ و روسیه ۷ گل به ثمر رسانده‌اند.