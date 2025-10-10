رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: برای خانواده‌های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه، اسکان موقت و پرداخت هزینه اجاره مسکن صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره آخرین اقدامات برای خانواده‌های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیان کرد: خوشبختانه همکاران ما توانستند خانه‌های شهدای والامقام را در تهران در اولویت قرار دهند. دلیل این اولویت‌دهی آن بود که رسیدگی به وضع آوار و اسکان آسیب‌دیدگان اهمیت فراوانی داشت.

سعید اوحدی ادامه داد: امروز که خدمت شما عرض می‌کنم، تمامی خانه‌های شهدا در تهران به دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده شده و اقدامات لازم انجام شده است، اسکان موقت و پرداخت هزینه اجاره مسکن صورت گرفت.

وی افزود: همچنین مسئله بازسازی و اجرای طرح ها نیز در زمان‌بندی مناسب قرار دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان