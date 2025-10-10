به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته فراجا و با حضور فرمانده و جمعی از کارکنان نیروی انتظامی تکاب ایستگاه صلواتی با پخش چای و شیرینی همراه ایستگاه نقاشی پلیس برای کودکان برگزار شد.

در این آیین به کودکان شرکت کننده در ترسیم نقاشی پلیس هدایایی تحویل شد.

همچنین به همین مناسبت سرهنگ طالب محمد قلی زاده فرمانده انتظامی تکاب با اهدای شاخه گل به رانندگان وسائل نقلیه درون شهری از رعایت قانون راهنمایی و رانندگی در شهرستان توسط رانندگان و احترام به حقوق شهروندی قدردانی کرد.

در این آیین یکی از کارکنان انتظامی تکاب با ترسیم تمثال شهدا مراتب قدردانی خود از شهدا را با این عمل اعلام کرد.

اجرای سرود و پخش نقل و شیرینی از دیگر برنامه‌های این آیین در تکاب بود.