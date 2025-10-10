پخش زنده
مادر شهید والامقام محمود ربی به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛مادر شهید والامقام محمود ربی آسمانی شد
حاجیه خانم کبری شیخلر مادر شهید والامقام محمود و جانبازان گرامی اکبر و صفر ربی پس از تحمل بیماری و رنج دوری از فرزند دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر این مادر شهید در گلزار فاطمیه شناط ابهر آرام گرفت .
شهید والامقام محمود ربی پنجم آبان ۱۳۳۵، در شناط شهرستان ابهر به دنیا آمد.
شهید محمود ربی هفتم مرداد ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید؛ پیکرش مدتها در منطقه بر جا ماند و شانزدهم آبان ۱۳۷۴، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.