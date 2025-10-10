به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛مادر شهید والامقام محمود ربی آسمانی شد

حاجیه خانم کبری شیخلر مادر شهید والامقام محمود و جانبازان گرامی اکبر و صفر ربی پس از تحمل بیماری و رنج دوری از فرزند دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید در گلزار فاطمیه شناط ابهر آرام گرفت .

شهید والامقام محمود‏ ربی پنجم آبان ۱۳۳۵‏، در شناط شهرستان ابهر به دنیا آمد.

شهید محمود‏ ربی هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید؛ پیکرش مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و شانزدهم آبان ۱۳۷۴‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.