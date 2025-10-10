نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع مشکلات مالی و اختصاص ردیف بودجه، مناقصه مرحله دوم ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد در هفته آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله نخست عملیات ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی این شهرستان تکمیل شده و پیشرفت فیزیکی کل طرح تاکنون به ۳۰ درصد رسیده است.

سلام ستوده با اشاره به اینکه مرحله نخست این طرح شامل اسکلت‌بندی ساختمان بیمارستان است، اظهار کرد: مشکلات مربوط به ماده ۲۳ این طرح رفع شده و ردیف بودجه مشخصی برای ادامه و تکمیل آن در نظر گرفته شده و هفته آینده نیز مناقصه مرحله دوم و نهایی آن برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای فاز نهایی این طرح ۲۳ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و در صورت تامین به موقع بودجه، بیمارستان تا سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری خواهد رسید.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین از اضافه‌شدن بخش آنژیوگرافی به بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت این تخصص و نقش مهاباد به عنوان بلوک درمانی شهر‌های جنوب استان، این بخش در زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ متر به طرح اضافه شده است.

ستوده در ادامه به آخرین وضعیت بیمارستان ۶۴ تختخوابی تامین اجتماعی مهاباد اشاره کرد و گفت: این طرح درمانی نیز ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هم‌اکنون پنج تیم به صورت متمرکز در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: برای تکمیل این طرح ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، بیمارستان تا پایان سال ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری خواهد شد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بیش از ۱۲۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، افزود: اتمام این طرح‌ها می‌تواند نقش مستقیم در ارتقای سلامت شهروندان و ارائه خدمات به بیماران شهرستان‌های منطقه داشته باشد و به بهبود زیرساخت‌های درمانی منطقه کمک کند.