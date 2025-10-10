به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در اطلاعیه جهاد کشاورزی شهرستان ایوان آمده‌است:

به منظور حمایت از توسعه باغات دیم، ترویج کشاورزی پایدار و ایجاد اشتغال در منطقه، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایوان با اجرای طرح کشت بادام و انجیر استهبان، خدمات چاله‌کنی و اهداء نهال را به صورت رایگان به بهره برداران ارائه می‌کند.

در ادامه این اطلاعیه از متقاضیان واجد شرایط دعوت شده است تا برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، به واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان ایوان مراجعه کنند.