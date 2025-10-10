پخش زنده
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان گفت: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان گفت: استان زنجان دارای ۱۳۸۵ آبادی است که از این تعداد ۹۲۷ آبادی دارای سکنه و ۲۵۸ آبادی نیز طی سالهای گذشته خالی از سکنه شده است و در مجموع روستاهای دارای سکنه ۷۰۹ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و در آنها دهیاری مستقر است. .
محمدی افزود: بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۲ درصد جمعیت استان معادل حدود ۳۴۶ هزار نفر در مناطق روستایی زندگی میکنند که از این میان، حدود سه هزار نفر عشایرنشین هستند.
محمدی ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۶۹ نفر در قالب شوراهای اسلامی روستاها مشغول فعالیت هستند که ۷۷ نفر از آنان را بانوان تشکیل میدهند.
او با اشاره به فعالیتهای اقتصادی روستایی، افزود: بخش عمده فعالیتهای روستایی در استان زنجان به کشاورزی اختصاص دارد؛ بهطوریکه ۹۲ هزار و ۳۴۸ بهرهبردار در حوزه کشاورزی فعال هستند که نزدیک به ۷۰ هزار نفر از آنان ساکن روستاها هستند. علاوه بر کشاورزی، دامداری، شیلات و زنبورداری از دیگر محورهای اشتغال در روستاها میباشد.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان گفت: تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از نعمت برق برخوردارند و با بهرهبرداری از پروژههای جدید گازرسانی، بیش از ۹۸ درصد جمعیت روستایی زنجان نیز تا پایان امسال از نعمت گاز بهره مند می شوند .
وی با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب روستاها، تصریح کرد: از میان ۹۲۷ روستای دارای سکنه، ۶۲۷ روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب هستند. با این حال به دلیل تغییر الگوی بارش و خشکسالی بیش از ۳۷۰ روستا دچار تنش آبی شدهاند.
محمدی افزود: امسال برای رفع مشکل آب ۲۷۲ روستا، بیش از ۶۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که تاکنون پروژه آبرسانی ۱۰۹ روستا به بهرهبرداری رسیده و مابقی نیز در دست اجرا است.