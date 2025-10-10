کبد و کلیههای کودک ۱۱ ساله محلاتی به چند بیمار نیازمند پیوند زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سجاد حیاوی، کودک ۱۱ ساله، اهل روستای نخجیروان شهرستان محلات، با اهدای اعضای بدن خود، جان چندین بیمار نیازمند را نجات داد.
هماهنگکننده ارشد واحد شناسایی نسوج و اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سجاد حیاوی به علت سانحه رانندگی، با تشخیص خونریزی مغزی در تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک بستری و در بخش ICU تحت مراقبتهای تخصصی و فوقتخصصی قرار گرفت.
دکتر زهرا ابراهیمی افزود: متأسفانه با وجود تلاشهای فراوان کادر درمان، وضعیت وی به مرحله مرگ مغزی رسید و در تاریخ ۱۲ مهرماه، مرگ مغزی این کودک توسط تیم اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی اراک تأیید شد.
او گفت: با پیگیریهای تیم پیوند اعضای دانشگاه و با تصمیم شجاعانه و انسان دوستانه خانواده مرحوم، در حالی که در سختترین لحظات عمر خود قرار داشتند، اهدای عضو این کودک به تصویب رسید.
به همین منظور، شامگاه ۱۳ مهرماه پیکر این کودک ایثارگر به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران منتقل شد.
در تاریخ ۱۴ مهرماه، با انجام عمل جراحی اهدای عضو، کبد و کلیههای زندهیاد سجاد حیاوی به چندین بیمار نیازمند پیوند زده شد.