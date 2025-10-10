به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از لندن، حسام سعید زملط در مصاحبه با رسانه های انگلیسی با ابراز امیدواری برای پایان یافتن قتلعام عظیم، ویرانی گسترده، قحطی و رنج انسانی بیسابقه مردم فلسطین در برابر چشمان جهانیان گفت: مهم است که مطمئن شویم چنین چیزی دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. دیگر هرگز فرزندان ما، بیست هزار کودک، در برابر چشم جهانیان کشته نخواهند شد.
وی با ابراز تردید درباره پایبندی اسراییل به تعهداتش گفت: باید محتاط هم بمانیم. چون نتانیاهو سابقه نقض توافقهای آتش بس را دارد. به یاد بیاورید 19 ژانویه را، و آتشبس با لبنان را. او هر روز آن را نقض کرده است. پس باید امیدوار باشیم، اما محتاط و با جدیت بیشتر تلاش کنیم تا مطمئن شویم این پایان تجاوز است، پایان نسلکشی علیه مردم ما در غزه است.
سفیر فلسطین در انگلیس افزود: این آتشبس باید با کمک بیسابقهی جامعه جهانی همراه باشد تا به مردم ما که هنوز آواره و گرسنه و بیسرپناهاند کمک شود. همچنین باید شامل آزادی گروگانها باشد.
حسام زملط گفت: در چارچوب تبادل گروگانها و بازداشتشدگان، باید رهبران سیاسی فلسطینی مثل مروان برغوثی و احمد سعدات هم آزاد شوند. این مسئله برای ما مهم است تا مطمئن شویم غزه از کرانه باختری جداییناپذیر است و یک واحد سرزمینی واحد تحت یک دولت مشروع یعنی سازمان آزادیبخش فلسطین و دولت فلسطین اداره خواهد شد. و بقیه دنیا هم باید به ما، مردم فلسطین، کمک کنند که خودمان بر خود حکومت کنیم و وطنمان را بازسازی کنیم.
سفیر فلسطین درانگلیس درباره تلاش ها برای آزادی مروان برغوثی از چهره های برجسته فلسطینی که در زندان های رژیم صهیونیستی است در جریان تبادل اسرا و زندانیان گفت: برغوثی و بسیاری دیگر از رهبران سیاسی بدون هیچ روند قانونی به دست اسرائیل زندانی شدهاند. آنها رهبران سیاسیاند.
وی افزود: برغوثی عضو منتخب کمیته مرکزی فتح است و وقتی صحبت از تبادل اسراست، این شامل کودکان زندانی، زنان، و همه کسانی است که بدون اتهام یا محاکمه سالها در زندانهای اسرائیل پوسیدهاند. اما این باید رهبران سیاسی را هم در بر گیرد. اگر واقعاً میخواهیم از میوههای صلح بهرهمند شویم و آیندهای امیدبخش بسازیم، باید با آزادی این رهبران سیاسی آغاز کنیم. اسرائیل نباید در مجازات جمعی فلسطینیها گزینشی عمل کند. همه زندانیان فلسطینی باید آزاد شوند.
حسام زملط درباره خلع سلاح و نقش نداشتن حماس در حکومت آینده غزه می گوید: خیلی پیشتر در این باره توافق شده بود، و در روزهای اخیر هم در شرمالشیخ تأیید شد که تنها یک دولت تکنوکرات، بدون هیچ جناحی، غزه را اداره خواهد کرد. این شامل حماس هم میشود. بنابراین حماس پذیرفته که هیچ نقشی در حکومت آینده غزه نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اداره غزه بر عهده یک مرجع واحد خواهد بود، سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت فلسطین نیروهای امنیتی، نهادهای مدنی و مؤسسات لازم را خواهد داشت و باید کار بزرگ و گسترده بازسازی خانهها، مدارس، بیمارستانها، و برقراری نظم و قانون در چارچوب یک دولت، یک قانون، یک مرجع مشروع و یک سلاح انجام شود.
سفیر فلسطین در انگلیس در پاسخ به این پرسش که آیا قدرتهای بزرگ درباره آینده غزه تصمیم میگیرند و گروه های فلسطینی در حاشیه قرار خواهند داشت؟ گفت: ما همیشه هدف را تعیین میکنیم، و اگر هدف همان است که ترامپ گفته، یعنی تحقق حقوق مشروع مردم فلسطین، بهویژه حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت، پس باید مطمئن شویم هر اقدامی باید در همین مسیر باشد.