سفیر فلسطین در انگلیس؛

باید ریشه های اشغال و محاصره غزه را برچید

سفیر فلسطین در انگلیس می گوید: درس اصلی وقایع غزه این است که فقط به پیامدها توجه نکنیم، بلکه به ریشه‌ها بپردازیم که شامل اشغال، استعمار، محاصره، و آپارتایدی است که به نسل کشی انجامیده است.