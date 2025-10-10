نمایشگاه بین المللی تلفن همراه در هند
نمایشگاه بین المللی تلفن همراه ۲۰۲۵ دهلی نو با شعار "نوآوری در تحول" ، با هدف نمایش آینده زندگی روزمره انسانها آغاز به کار کرد.
بیش از ۱۵۰۰ شرکت از ۷۰ کشور جهان در این رویداد حضور دارند و هند با محوریت شعار خود، قصد دارد نقش خود را به عنوان قطب نوآوری دیجیتال آسیا تثبیت کند.
در سالنهای دهلی، بحثها دیگر فقط درباره نسل ششم ارتباطات یا پردازندههای سریع نیست؛ بلکه محور اصلی، نوآوریهایی است که زندگی روزمره را متحول میکنند، از آموزش دیجیتال و سلامت هوشمند گرفته تا امنیت داده و محیط کار هوشمند.
شرکتهای بزرگ جهانی و هندی، تازهترین محصولات و راهحلهای خود را با محوریت نوآوری در تحول زندگی روزمره به نمایش گذاشتند.
کارگاهها و نشستهای تخصصی نمایشگاه، به بررسی هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده و فناوریهای آینده اختصاص یافته است؛ جایی که بازدیدکنندگان فرصت دارند با فناوریهایی روبهرو شوند که دنیای امروز را به فردایی هوشمند و متصل تبدیل میکنند.
این نمایشگاه که از دیروز آغاز به کار کرده است تا شنبه در مرکز همایش یاشوبومی دهلی نو ادامه دارد.