هزینه ایستادگی و مقاومت، کمتر از سازش و مذاکره است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان در این مراسم گفت: حاج حسین همدانی و دیگر شهدای گرانقدر با دل کندن از دلبستگی‌های دنیوی، هجرت و شهادتشان ثابت کردند که هزینه ایستادگی و مقاومت، کمتر از سازش و مذاکره است.

سردار زارع کمالی با اشاره به شکست دشمن در جنگ سخت، تاکید کرد: امروز دشمن با جنگ نرم، شایعه پراکنی و تفرقه افکنی به دنبال دستیابی به توطئه‌ها و اهداف پلید خود است، که هوشیاری مردم و مسئولان را می‌طلبد.

در این مراسم از کتاب میاندار گود آب و آتش به قلم استاد حمید حسام، رونمایی شد.

این کتاب سرگذشت دوران جوانی و کشتی گیری سردار شهید حاج حسین همدانی را روایت می‌کند.