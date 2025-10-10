ارائه خدمات دورهای سلامت برای ۱۴ هزار دانش آموز مراغه ای
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:خدمات دورهای سلامت شامل ارزیابی وضعیت بینایی و شنوایی، بررسی سلامت روان، مراقبتهای سلامت دهان و دندان برای ۱۴ هزار دانش آموز ارائه شد.
میری نژاد افزود:ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان تحت پوشش از اهداف اجرای طرح خدمات دورهای سلامت برای دانش آموزان است.
وی اضافه کرد:بر اساس دادههای سامانه هر نوجوان به طور میانگین ۶.۸۴ خدمت از مجموع ۷ خدمت تعریف شده ویژه این گروه سنی را دریافت کرده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:مراقبت دورهای سلامت نوجوانان برای افراد ثبتنام شده در سامانه سیب هر سه سال یکبار انجام میشود.
وی با اشاره به اهمیت این برنامه اظهار داشت:مراقبتهای دورهای سلامت در نوجوانان فرصتی ارزشمند برای شناسایی زودهنگام اختلالات جسمی، روانی و اجتماعی و پیشگیری از بروز بیماریهای غیرواگیر در آینده است.
میری نژاد اضافه کرد:معاونت بهداشت تلاش دارد با همکاری مدارس، خانوادهها و اداره آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط گامی موثر در ارتقای سلامت نسل آینده شهرستان مراغه بردارد.
در شهرستان مراغه ۲۰ هزار و ۸۴۳ دانش آموز نوجوان تحت پوشش خدمات سلامت و مراقبت دورهای هستند.