معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل، با اشاره به ورود جهان به دوره جدید، شش پیشنهاد درباره قانون مداری بین‌المللی برای تقویت حکمرانی جهانی مطرح کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، گنگ شوانگ در ششمین کمیته هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چارچوب موضوع «حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی» گفت: منافع کشور‌ها به شدت در هم تنیده شده و سرنوشت بشر به یکدیگر گره خورده است.

این دیپلمات ارشد چینی افزود: مقابله با چالش‌های جهانی مستلزم چندجانبه‌گرایی و نیازمند قانون مداری بین‌المللی است. کنار گذاشتن قانون جنگل و تحقق عدالت بین‌المللی، به اجماع عمومی همه طرف‌ها تبدیل شده است و در چنین شرایطی، چین ابتکار حکمرانی جهانی را مطرح کرده و خواستار تقویت حکمرانی جهانی و قانون مداری بین‌المللی می‌شود.

بگفته معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل، شش پیشنهاد چین دراین باره عبارتند از:

۱- اهداف و اصول منشور ملل متحد، معیار‌های اساسی روابط بین‌المللی هستند که به رسمیت شناخته شده‌اند و هسته اصلی حاکمیت قانون بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. ما باید با هم از اصول اساسی حقوق بین‌الملل مانند برابری حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی و حل صلح آمیز اختلافات دفاع کنیم، از اقتدار و یکپارچگی حقوق بین‌الملل محافظت کنیم و با خودمحوری و برتری قدرت، تحریم‌های بی‌رویه و استفاده از زور بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل مخالفت کنیم.

۲- قوانین بین‌المللی باید تنوع تمدن‌ها و کثرت نظام‌های حقوقی را محترم شمرده و مشارکت برابر همه کشور‌ها به ویژه تقویت حق اظهارنظر کشور‌های جهان جنوب را تضمین کند. ما باید ضمن پایبندی به رایزنی، سازندگی و بهره مندی مشترک، از نقش اصلی سازمان ملل در تنظیم قوانین بین المللی پشتیبانی کرده و با خودمحوری غربی، انحصار در تنظیم قوانین بین المللی و تحمیل قوانین بدون حصول اجماع گسترده، مخالفت کنیم.

۳- برابری حاکمیتی، پایه حقوق بین‌الملل مدرن است. بدون اجرای یکسان و عادلانه قواعد بین‌المللی، برابری واقعی در حاکمیت محقق نخواهد شد. ما باید عدالت را حاکمیت قانون بین‌المللی حفظ کرده و با استثناگرایی، استاندارد‌های دوگانه و جایگزینی قواعد گروه‌های محدود به جای قواعد بین‌المللی مورد پذیرش جهانی، مخالفت کنیم.

۴- اصل «لزوم پایبندی به معاهدات» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. ما باید ضمن تقویت جدیّت در اجرای پیمان‌ها و حفظ اعتبار قوانین بین المللی، با عهدشکنی، خروج و حذف سرمایه‌گذاری و همچنین خودمحوری در برخورد با قوانین بین المللی و تحمیل برنامه‌های سیاسی داخلی بر حاکمیت قانون بین‌المللی، مخالفت کنیم.

۵- همه طرف‌ها باید تدوین قواعد بین‌المللی در حوزه‌های نوظهور مانند فضای مجازی، ماورای جو، اعماق دریا، قطب‌ها و هوش مصنوعی و همچنین حوزه‌های امنیت غیرسنتی مانند تغییرات آب‌وهوایی، بهداشت عمومی، محیط زیست و معادن کلیدی را شتاب بخشیده و سازوکار مشخصی برای همکاری و حکمرانی بین‌المللی در این حوزه‌ها ایجاد کنند.

۶- حل صلح آمیز اختلافات از اصول بنیادین حاکمیت قانون بین‌المللی است و میانجیگری یکی از روش‌های حل اختلاف مندرج در منشور ملل متحد محسوب می‌شود. چین با همراهی کشور‌های همسو، مؤسسه بین‌المللی میانجیگری را به عنوان مکملی سودمند برای ساز و کار‌های (مکانیسم‌های) موجود، تأسیس کرده است. امیدواریم کشور‌های بیشتری به این مؤسسه بپیوندند و همه کشور‌ها متعهد شوند تا از طریق روش‌های صلح‌آمیز مانند میانجیگری، وساطت و مذاکره به رفع اختلافات و مدیریت تضاد‌ها و منازعات بپردازند.