به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اسامی ورزشکاران منتخب پس از اردوی بازبینی در رشته های فیزیک کلاسیک، فیزیک، پرورش اندام (به صورت قدی)، گیمز کلاسیک، بادی کلاسیک، ماسکولار، پرورش اندام برای اعزام به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ عربستان را اعلام کرد.

فهرست اسامی منتخب به شرح زیر است:

فیزیک کلاسیک؛

قد ۱۶۸- (دسته یک): سامان اسدی با شماره ۱۹۶

قد ۱۷۱- (دسته دو): میلاد بیابانی با شماره ۲۳

قد ۱۷۵ - (دسته سه): علی‌اصغر رمضانی با شماره ۱۹۲

قد ۱۸۰ - (دسته چهار): حمید کمیزی با شماره ۱۶۸

قد ۱۸۰+ (دسته پنج): رضا مهری با شماره ۱۳۶

فیزیک؛

فیزیک قد ۱۷۰- با شماره ۱۰۹: رضا حجازی

فیزیک قد ۱۷۳- با شماره ۱۲۴: هوتن فلاحی

فیزیک قد ۱۷۶- با شماره ۱۶۲: فرید علیمردانی

فیزیک قد ۱۷۹ - با شماره ۱۳۶: حسین فرهنگ

فیزیک قد ۱۸۲- با شماره ۱۹۴: کیوان رشیدی

فیزیک قد ۱۸۲+ با شماره ۱۹۴: ابوالفضل حاجی باقر

پرورش اندام (به صورت قدی)؛

دسته قد ۱۷۰- با شماره ۱۳۶: هادی پاینده

دسته قد ۱۷۸ - با شماره ۱۸۳: حسین چهره پرداز

دسته قد ۱۷۸+ با شماره ۱۹۶: حامد فتح الهی

گیمز کلاسیک؛

(دسته یک): ابوالفضل بخشایش با شماره ۱۷۹

(دسته دو): امیرحسین قاسمی با شماره ۱۶۵

(دسته سه): مجتبی امیری نسب با شماره ۱۹۴

ذخیره: مهدی اسلامی‌نژاد با شماره ۱۳۴ (در صورتی که مجتبی امیری نسب ظرف مدت ده روز گذرنامه ارائه ندهد)

بادی کلاسیک؛

دسته قد ۱۶۸ سانتی‌متر: فردین پیغامی گنجی (شماره ۱۳۷)

دسته قد ۱۷۱ سانتی‌متر: محمد قربانعلی‌زاده (شماره ۱۷۹)

دسته قد ۱۷۵ سانتی‌متر: محمد خسروی‌مقدم (شماره ۱۹۴)

دسته قد ۱۸۰ سانتی‌متر: فرشاد عبادی (شماره ۱۳۴)

دسته قد ۱۸۰ + سانتی‌متر: غدیر اسدالله‌زاده (شماره ۱۲۴)

ذخیره: امین فتاحی (شماره ۱۸۳) (در صورتی که غدیر اسداله زاده ظرف مدت ده روز آینده گذرنامه ارائه ندهد)

ماسکولار؛

دسته اول: با شماره ۱۶۳ علیرضا شهشهانی

دسته دو: با شماره ۱۶۲ آروین سالاری

نفر دوم (ذخیره): با شماره ۱۳۶: سید محمد حسینی (در صورتی که آروین سالاری ظرف مدت ده روز آینده گذرنامه ارائه ندهد)

پرورش اندام؛

۱- وزن ۶۵ کیلوگرم با شماره ۱۲۴: عباس بخت‌نما

۲- وزن ۷۰ کیلوگرم با شماره ۱۶۵: عادل منوچهری

۳- وزن ۷۵ کیلوگرم شماره ۱۳۶: علی‌اصغر محمدپور

۴- وزن ۸۰ کیلوگرم با شماره ۴۷: مرتضی گل صنم لو

۵- وزن ۸۵ کیلوگرم با شماره ۱۳۴: مهدی ولی زاده

۶- وزن ۹۰ کیلوگرم با شماره ۱۳۴: مهدی خبازیان

۷- وزن ۹۵ کیلوگرم با شماره ۱۳۶ بهروز سلیمانی و با شماره ۴۳ سید حسین حجتی

۸- وزن ۱۰۰ کیلوگرم با شماره ۱۲۴:امیرحسین محمدی

۹- وزن ۱۰۰+ کبلوگرم با شماره ۱۳۶: جاوید فخری