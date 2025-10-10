معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اعلام کرد آذربایجان غربی با فراهم کردن امکانات کامل و استاندارد، آمادگی میزبانی رقابت‌های والیبال دانش‌آموزی در سال‌های آینده را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: درصورت رایزنی مسئولین فدراسیون والیبال ایران و وزارت آموزش و پرورش، آمادگی این را داریم در سال‌های پیش رو بار دیگر از رقابت‌های والیبال دانش آموزی آسیایی یا جهانی میزبانی کنیم.

رضا میدان‌رو با اشاره به برگزاری اردوهای تیم ملی والیبال دانش آموزی دختران و پسران ایران به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اظهار داشت: از هشتم تا دوازدهم مهرماه میزبان اردوی تیم ملی والیبال دانش آموزی پسران زیر ۱۵سال ایران در مجتمع ورزشی شهید بهشتی ناحیه یک ارومیه بودیم که در این اردو ۴۵ بازیکن از ۱۶ استان به همراه ۱۶ سرپرست حضور داشتند که در نهایت سرمربی تیم ملی از بین آنها نفرات منتخب را به اردوی نهایی دعوت خواهد کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از پایان اردوی تیم ملی پسران، اردوی تیم ملی والیبال دانش‌آموزی دختران زیر ۱۵سال نیز در مجتمع ورزشی شهید بهشتی ناحیه یک ارومیه شروع شد که در این اردو نیز ۴۴ بازیکن از ۱۶ استان به همراه ۱۶ سرپرست حضور داشتند و نفرات نهایی به اردوی بعدی دعوت می‌شوند.

میدان‌رو به رضایت‌مندی کامل اعضای کادرفنی تیم های ملی دختران و پسران از میزبانی آموزش و پرورش در این اردوها اشاره کرد و گفت: امکانات اسکان، تمرین و تغذیه‌ای که برای این دو اردو فراهم شده بود طبق اعلام ناظرین فنی حاضر و مسئولین فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی، در حد تیم‌های ملی بزرگسالان بود و از این اردو رضایت کامل داشتند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجان غربی در پایان ضمن اعلام آمادگی برای میزبانی از رقابت‌های آسیایی و جهانی والیبال دانش‌آموزی تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان سابقه میزبانی از رقابت‌های والیبال دانش‌آموزی آسیا را در سال ۱۳۹۱ در کارنامه دارد و بنابر دستور آقای صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان درصورت رایزنی مسئولین فدراسیون والیبال ایران و وزارت آموزش و پرورش، آمادگی این را داریم در سال های پیش رو بار دیگر از رقابت‌های والیبال دانش آموزی آسیایی یا جهانی میزبانی کنیم.

گفتنی است رقابت‌های جهانی والیبال دانش‌آموزی جهان در بخش پسران و دختران آذرماه امسال در کشور چین برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال دانش آموزی پسران ایران بعنوان مدافع عنوان قهرمانی در این رقابت ها حضور خواهد داشت.