به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شهرک تخصصی بادام در شهرستان سامان یک فرصت ویژه برای سرمایه‌گذاری در حوزه بادام است که باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

جعفر مردانی افزود: سرمایه‌گذاران این حوزه می‌توانند در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی ورود کنند، ظرفیت‌های خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری در این استان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و صنعت وجود دارد.

استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید بادام در کشور را دارد.