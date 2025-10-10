پخش زنده
سامان تولید کننده ۱۸ درصد از بادام کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شهرک تخصصی بادام در شهرستان سامان یک فرصت ویژه برای سرمایهگذاری در حوزه بادام است که باید مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد.
جعفر مردانی افزود: سرمایهگذاران این حوزه میتوانند در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی ورود کنند، ظرفیتهای خوبی در حوزه سرمایهگذاری در این استان در حوزههای گردشگری، کشاورزی و صنعت وجود دارد.
استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید بادام در کشور را دارد.