مهارت آموزی ۹ هزار نفر در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای لرستان
مدیرکل فنی و حرفهای لرستان گفت: ۹ هزار و ۱۲۰ نفر امسال در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای استان مهارتهای مختلف را برای ورود به بازار کار فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل فنی و حرفهای لرستان گفت: ۴۸۰ آموزشگاه آزاد در این استان فعال است که امسال ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۳۶۵ نفر ساعت آموزش در این آموزشگاهها ارائه شد.
اله بخش ادوای با بیان اینکه در این مدت ۲۴ مورد مجوز تأسیس و تمدید آموزشگاه صادر شده است تصریح کرد: امسال بیشترین آموزشهای فنی حرفهای لرستان از طریق ۱۸ مرکز دولتی فعال در استان ارائه شد.
اداوی تصریح کرد: مشاغل آموزشی استان در چهار رشته اصلی خدمات، صنعت، هنر، کشاورزی و فنی ارائه، زیرساختهای لازم در این راستا ایجاد و در حوزه فرهنگ و گردشگری نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به بهره مندی ۹ هزار و ۲۴۴ نفر از آموزشهای دولتی این نهاد طی سال جاری افزود: بر این اساس ۲۵۳ فارغ التحصیل دانشگاهی، ۶۸۷ دانش آموز، ۴۳۳ دانشجو، ۲۰۱ زن خانه دار، ۷۹۱ زندانی، ۲۱۶ساکن در سکونتگاههای غیر رسمی، ۷۶ زن سرپرست خانوار، ۳۳ نفر از آسیب دیدگان اجتماعی، ۲۷۵ نفر از مناطق روستایی، ۱۹ نفر از جامعه عشایری، ۷۶ فرد دارای معلولیت،۳۷۴ شاغل در بنگاههای اقتصادی، ۳۰۱ معتاد بهبود یافته،۳۸ مشمول بیمه بیکاری، ۴۶ کودک کار و خیابانی این آموزشها را فرا گرفتهاند.
مدیرکل فنی و حرفهای لرستان اظهار داشت: در حوزه خدمات ۲ هزار و ۷۴۷ نفر، صنعت پنج هزار و ۱۲۵، هنر ۹۰۷ و کشاورزی نیز ۴۶۵ نفر از آموزشهای فنی و حرفهای لرستان بهرهمند شدند.
اداوی بیان کرد: هم اکنون ۱۳۷ کارگاه ثابت شهری، ۴۰ کارگاه روستایی و ۴۵ کارگاه سیار شهری برای توسعه مهارت آموزی و رونق کسب و کار در استان لرستان فعال است و ۲۵۰ حرفه مهارتی در ۲۰ مرکز ثابت ارائه میشود.