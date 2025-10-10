به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، صدیقه میری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان در پایان بازدید‌های میدانی از شهرستان‌های باوی، کرخه و دشت آزادگان اظهار کرد: در بازدید‌های امروز، تعدادی از نقاط، شرایط لازم برای تبدیل به روستا را دارا بودند که روند قانونی جهت دریافت کد روستایی برای آنها طی خواهد شد.

وی افزود: بازدید‌های میدانی در روز‌های آینده نیز در سایر شهرستان‌های استان ادامه دارد تا تصویر دقیق‌تر از وضعیت تقسیمات محلی به دست آید و بی شک این بررسی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در نقشه اداری استان باشد.

میری بیان داشت: این بازدید‌ها با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور و همچنین فرمانداران و بخشداران شهرستان‌های باوی، کرخه و دشت آزادگان انجام شد.

بر اساس آمار‌ها در خوزستان بیش از چهار هزار روستا با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وجود دارد که ۲۴.۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.