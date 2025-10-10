پخش زنده
نتایج اولیه آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۰ مهرماه اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز آموزش مدیریت دولتی بهعنوان مجری برگزاری آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان گرامی، به اطلاع میرساند:
نتایج اولیه این آزمون در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری از طریق سامانه آزمون این مرکز به نشانی azmoon.smtc.ac.ir منتشر خواهد شد.
همزمان با اعلام این نتایج، کارنامه داوطلبان نیز از طریق همان سامانه صادر و قابل مشاهده خواهد بود.
مرکز آموزش مدیریت دولتی صرفاً مجری برگزاری این آزمون است و امتیاز آزمون، بر اساس دفترچه آزمون و قوانین و مقررات سازمان اداری و استخدامی کشور و ظرفیت و سهمیه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مندرج در دفترچه تعیین شده است.
در این مرحله به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز استخدامی؛ شامل داوطلبین با بیشترین امتیاز، به بانک مرکزی برای طی مراحل بررسی مدارک و مصاحبه معرفی خواهند شد و نتایج نهایی به این دسته از داوطلبین پس از تکمیل مراحل اطلاع رسانی میگردد.
لازم به ذکر است در راستای شفافسازی، صیانت از حقوق داوطلبان و ارتقای اعتماد عمومی، تمامی مراحل برگزاری آزمون بهصورت میدانی و مستند مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و کلیه موضوعات در کمیته تخصصی آزمون مطرح و تصمیمات لازم بر اساس ضوابط و در چارچوب عدالت اتخاذ شده است.
همچنین، سؤالات دارای ایرادات نگارشی یا چاپی از دفترچههای دارای کد یکسان، برای تمامی داوطلبان حذف شده و در محاسبه نمرات داوطلب لحاظ نگردیده است.
کلیه اطلاعرسانیهای مرتبط با این آزمون نیز صرفاً از طریق پایگاه رسمی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی smtc.ac.ir و سامانه آزمون مرکز انجام میشود. هرگونه اخبار نادرست و یا اطلاعیه در سایر منابع و شبکههای غیررسمی فاقد اعتبار است. این گونه اخبار توسط مرکز با جدیت در حال رصد بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
داوطلبان محترم میتوانند پس از اعلام نتایج، پرسشها و درخواستهای خود را از طریق سامانه رسمی آزمون استخدامی ثبت نمایند. مرکز پس از بررسی تمامی موارد دریافتی در اسرع وقت نتیجه درخواست را به داوطلب اطلاعرسانی خواهد نمود.