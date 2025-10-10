به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر نگارخانه میلک گفت: نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی به مناسبت نخستین سال درگذشت استاد ایرج خواجوی با ۱۳۰ اثر از ۶۵ هنرمند و استاد خراسان رضوی در نگارخانه میلک مشهد برگزار شد.

سید محمود ضیایی افزود: آثار ارائه‌ شده در قالب رشته‌ های نقاشی، نگارگری، نقاشی‌ خط و خوشنویسی خلق شده است و مضمون مشترک آن، مفهوم ژرفِ «زندگی در جریان است» را در بستر هنر معاصر ایران به تصویر می‌ کشد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف گرامیداشت یاد و جایگاه استاد خواجوی و مرور تأثیر او بر نسل‌ های هنرمند خراسان رضوی، فضای معنوی و هنری ویژه‌ ای را در مشهد رقم زده است.

دکتر ایرج خواجوی«ایرج خواجوی» در سال ۱۳۱۴ متولد شد و از پنج سالگی به فراگیری هنر نقاشی مبادرت ورزید. خواجوی از سه سالگی نزد برخی از هنرمندان روس آموزش دید.

استاد خواجوی در ریاضیات و فیزیک کوانتوم نیز تبحر داشت و به گفته خودش نقاشی و هنر بود که او را علاقه مند به ریاضیات کرد. وی بعد از بازنشستگی به آموزش هنرهای تجسمی پرداخت.

آثار این استاد نقاشی تا کنون در نمایشگاه های زیادی به نمایش گذاشته شده است.

وی در ۱۶ مهر ۱۴۰۳ و در ۸۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.