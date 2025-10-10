به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان گفت: حدود ۳۹۰۰ ورزشکار در مسابقات بین‌المللی کاپ کوکی وان تکواندو در دو بخش آقایان و بانوان از ۱۵ مهرماه آغاز شده و تا امروز در سالن ۶ هزار نفری ۲۵ آبان ادامه دارد.

محسن تابش‌فر، استان اصفهان را درمهرماه میزبان یک رویداد بین‌المللی و چهار رویداد ملی ورزشی بیان کرد وافزود: در نیمه دوم مهرماه امسال شاهد چهار رویداد ملی و یک رویداد بین‌المللی به میزبانی استان اصفهان هستیم که همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش نیز شده است.

وی همچنین به میزبانی اصفهان از مسابقات ملی ژیمناستیک اشاره کرد و گفت: دومین رویدادی که در ۲۳ مهرماه برگزار خواهیم کرد، مسابقات قهرمانی کشور در چهار شاخه رشته ژیمناستیک با حضور ۴۵۰ ورزشکار دختر و ۴۵۰ ورزشکار پسر می‌باشد.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در ادامه گفت: هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور را پیش روی داریم و اصفهان میزبان مسابقات تکواندو این رویداد مهم است که در این رقابت‌ها حدود ۹۰۰ تکواندوکار دختر و پسر حضور خواهند داشت.

محسن تابش فر تاکید کرد: مسابقات تکواندو هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور از ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن پیروزی اصفهان در دو بخش دختران و پسران استارت خواهد خورد.

وی افزود: ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ هم مراسم افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در بخش دختران، به اصفهان سپرده شده که در سالن پیروزی اصفهان برگزار می‌شود، بطور نمادین مسابقات دختران کشور در ۲۸ رشته ورزشی در یک مراسم شکیل به طور رسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح خواهد شد.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در ادامه پیرامون المپیاد آمادگی جسمانی آقایان و بانوان کشور گفت: پایان مهرماه نیز شاهد المپیاد آمادگی جسمانی آقایان و بانوان کشور در ۶ رشته هستیم که به میزبانی باغ ابریشم (شهرستان فلاورجان) برگزار خواهد شد.

وی افزود: در مجموع در این رویداد‌ها به مدت ۱۵ روز ۳۹۰۰ ورزشکار حضور دارند که این آمار بسیار قابل توجهی است.