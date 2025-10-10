به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ زمین ورزشی شهدای روستای علو از بخش دابودشت آمل باحضور مسوولان شهرستان و بخش به بهره برداری رسید.

دهیار روستای علو گفت: این زمین ورزشی با نام‌شهدای این روستا و به مساحت ۴ هزار مترمربع با همیاری مردمی و با هزینه۳۰ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید که هزینه فنس کشی ۷ میلیارد ریال و ۴ میلیارد ریال از اعتبارات منابع دولتی ومابقی هزینه‌ها از کمک‌های مردمی این روستا بوده به بهره برداری رسید.

عقیل طاهری افزود: زمان شروع پروژه ورزشی اواخر اسفند سال گذشته بود که در هفت ماه به بهره برداری رسید.