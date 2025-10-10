پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ کارگاه تخصصی و علمی «طراحی و علم تمرین پیشرفته ویژه سلامتی و قهرمانی» با حضور مربیان، ورزشکاران و دانشجویان در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت:این کارگاه تخصصی علمی با هدف ارتقای دانش کاربردی در حوزه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و برنامهریزی تمرین، توسط دکتر سامان پاشایی، دکترای فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، عضو آکادمی طب ورزشی آمریکا و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، تدریس گردید.
دکتراحمد نصرالهی افزود:دکتر پاشایی مدرس این دوره در این کارگاه اصول نوین علمی را برای بهینهسازی فرآیندهای تمرینی در سطوح مختلف سلامتی و قهرمانی را بیان کرد.
وی اظهارداشت:مخاطبین این دوره که شامل مربیان و ورزشکاران فعال، دانشجویان رشته تربیتبدنی و علاقهمندان حوزه ورزشی بودند، فرصت مناسبی را برای بهروزرسانی دانش خود مطابق با استانداردهای جهانی پیدا کردند.
نصر الههی اضافه کرد:مشارکت فعال شرکتکنندگان و استقبال پرشور آنها از مباحث ارائه شده، نشاندهنده اهمیت روزافزون علم تمرین در جامعه ورزشی بوکان است.
رئیس اداره ورزش و جوانان گفت:این رویداد علمی با همکاری مشترک اداره ورزش و جوانان، هیأت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان بوکان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان برگزار شد.
در پایان کارگاه، از تلاشهای ارزنده دکتر سامان پاشایی در انتقال دانش تخصصی و ارتقای سطح علمی مربیان و ورزشکاران، تجلیل و قدردانی شد.