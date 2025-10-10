

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید شمشیری، عضو خانواده کاراته استان و نماینده این سبک در یزد، در حاشیه این برنامه هدف از برگزاری این تمرین را ایجاد تعامل بیشتر میان ورزشکاران و خانواده‌های آنها عنوان کرد تا والدین نیز به‌عنوان حامیان اصلی فرزندانشان در مسیر ورزش و پیشرفت حضور فعال‌تری داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از تمرینات کاراته معمولاً در باشگاه‌ها انجام می‌شود، اما برگزاری چنین برنامه‌هایی در فضای باز باعث می‌شود خانواده‌ها ضمن همراهی فرزندان‌شان، انگیزه و شور بیشتری برای ادامه فعالیت‌های ورزشی پیدا کنند.

شمشیری در پایان تأکید کرد: حمایت خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ورزشکاران، به‌ویژه در رده‌های پایه است و تلاش می‌کنیم با استمرار این برنامه‌ها، زمینه رشد و نشاط بیشتر در بین نوجوانان و جوانان فراهم شود.