نامنویسی ازداوطلبان انتخابات اتحادیه مراکز قرآنی استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس گروه امور قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت:فرآیند نامنویسی از داوطبان شرکت در انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان اتحادیه موسسات و تشکلهای قرآن و عترت چهارمحال و بختیاری تا ۲۲ مهر ادامه دارد.
سید حسین نژادحسینی افزود: این دوره از انتخابات در ۲۴ مهربرگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه قرار بود انتخابات مورد نظر، ۲۶ شهریور برگزار شود، گفت: به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای انتخاباتی و همچنین ضرورت تمدید اعتبار پروانه فعالیت برخی موسسات و تشکلهای عضو اتحادیه، این انتخابات به اواخر مهر موکول شد.
رئیس گروه امور قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: در حال حاضر ۵۸ موسسه و تشکل قرآنی در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارند.