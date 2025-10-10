دستاوردهای سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش به روسیه
از سن پترزبورگ، امضاء سند همکاریهای جامع راهبردی دریای خزر ، توافقهای مهم دوجانبه در حوزه رزم دریاپایه با کشورهای روسیه ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و تاکید کشورهای ساحلنشین بر مقابله با دخالت قدرتهای فرامنطقهای در امور دریای خزر ، از مهمترین دستاوردهای سفر سه روزه فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سنپترزبورگ روسیه بود.
سفر سه روزه امیر دریادار شهرام ایرانی ، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با دستاوردهای مهمی پایان یافت.
در پایان اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی دریای خزر ، سند همکاریهای جامع راهبردی دریای خزر به امضاء فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، فدراسیون روسیه ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید.
این سند در راستای اراده مقامات عالی کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر تحکیم و تقویت مناسبات همهجانبه ، بویژه در زمینه امنیت پایدار در این پهنه آبی ، به امضا رسید.
امیر دریادار ایرانی درباره مفاد این سند گفت: براساس مفاد این سند ، هیچ کشور خارجی یا قدرت فرامنطقهای اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: همه فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی خزر تاکید کردند ، این دریا متعلق به پنج کشور ساحلی است و براین اساس تامین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر ، تنها با تصمیم کشورهای ساحلی انجام میشود.
الکساندر مویسایف ، فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه نیز گفت: ما امروز یک الگوی بسیار کارآمد و اساسی را برای حفظ صلح ، امنیت و همکاری مشترک بنیان گذاشتیم که میتواند ساختار و سطح مناسبات بین کشورهای حاشیه خزر را به طور چشمگیری ارتقاء ببخشد.