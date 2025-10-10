امضاء سند همکاری‌های جامع راهبردی دریای خزر ، توافق‌های مهم دوجانبه در حوزه رزم دریاپایه از مهمترین دستاوردهای سفر سه روزه فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سن‌پترزبورگ روسیه بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سن پترزبورگ، امضاء سند همکاری‌های جامع راهبردی دریای خزر ، توافق‌های مهم دوجانبه در حوزه رزم دریاپایه با کشورهای روسیه ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و تاکید کشورهای ساحل‌نشین بر مقابله با دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در امور دریای خزر ، از مهمترین دستاوردهای سفر سه روزه فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سن‌پترزبورگ روسیه بود.

در پایان اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی دریای خزر ، سند همکاری‌های جامع راهبردی دریای خزر به امضاء فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، فدراسیون روسیه ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید.

این سند در راستای اراده مقامات عالی کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر تحکیم و تقویت مناسبات همه‌جانبه ، بویژه در زمینه امنیت پایدار در این پهنه آبی ، به امضا رسید.

امیر دریادار ایرانی درباره مفاد این سند گفت: براساس مفاد این سند ، هیچ کشور خارجی یا قدرت فرامنطقه‌ای اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: همه فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی خزر تاکید کردند ، این دریا متعلق به پنج کشور ساحلی است و براین اساس تامین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر ، تنها با تصمیم کشورهای ساحلی انجام می‌شود.

الکساندر موی‌سایف ، فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه نیز گفت: ما امروز یک الگوی بسیار کارآمد و اساسی را برای حفظ صلح ، امنیت و همکاری مشترک بنیان گذاشتیم که می‌تواند ساختار و سطح مناسبات بین کشورهای حاشیه خزر را به طور چشمگیری ارتقاء ببخشد.