نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی: دانشگاه باید میدان تحول، نقد سازنده و کنشگری آگاهانه باشد و مسئولان نیز باید زمینه بروز خلاقیت و نقش‌آفرینی دانشجویان را فراهم کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست بررسی مسائل و رفع موانع کنشگری مؤثر جریان دانشجویی با حضور محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، رؤسای دانشگاه‌های استان و جمعی از فعالان دانشجویی برگزار شد.

محمدصالح جوکار در این نشست با تأکید بر اینکه دانشگاه بستر شکل‌گیری تحولات فکری، فرهنگی و اجتماعی کشور است، گفت:دانشگاه تنها محل آموزش نیست، بلکه عرصه‌ای برای تمرین مسئولیت‌پذیری، خودسازی و خدمت به جامعه است. بازوان اصلی تحول در کشور شما دانشجویان هستید. باید جلو بیایید، پرسش کنید، پاسخ بخواهید و مسئولان را پاسخگو کنید.

وی افزود: کنشگری دانشجویی یعنی احساس مسئولیت نسبت به جامعه؛ اگر در کنار تحصیل، مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری نیز تقویت شود، فارغ‌التحصیلان ما در ورود به بازار کار موفق‌تر خواهند بود.

نماینده مردم یزد با انتقاد از عدم تناسب رشته‌های دانشگاهی با نیاز‌های واقعی بازار کار تصریح کرد: امروز بخش زیادی از بیکاران ما فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری هستند. باید برنامه‌ریزی آموزشی به‌گونه‌ای باشد که هر رشته دانشگاهی به یک فرصت شغلی منتهی شود.

جوکار همچنین به ضعف فعالیت‌های فرهنگی و کمبود اعتبارات در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت:فعالیت‌های فرهنگی نباید صرفاً نمایشی باشد. دانشگاه باید فضای زنده، بانشاط و مؤثری در حوزه فرهنگ و تعاملات فکری ایجاد کند. اگر بودجه فرهنگی وجود دارد، باید بر اساس اثربخشی و عدالت بین تشکل‌ها توزیع شود.

وی با بیان اینکه معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها باید نقش «معمار زیست‌بوم فرهنگی» را ایفا کنند افزود: فرهنگ دانشگاه فقط با برگزاری چند مراسم شکل نمی‌گیرد؛ باید در عمق رفتار و روحیه دانشجویان نفوذ کند. در این مسیر، حمایت از تشکل‌ها و میدان دادن به جوانان خلاق ضروری است.

نماینده مردم یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه‌ها گفت:افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله مصرف مواد مخدر، بی‌انگیزگی تشکل‌ها و بی‌تفاوتی فرهنگی زنگ خطری است که باید با نگاه علمی و فرهنگی به آن پاسخ داد. جنگ شناختی دشمن امروز ذهن و باور جوانان ما را هدف گرفته است و مقابله با آن نیازمند هوشیاری و تقویت جبهه فرهنگی دانشگاه‌هاست.

جوکار با تأکید بر اهمیت عدالت، شفافیت و اعتماد در فضای دانشگاهی گفت:انتصابات باید بر پایه شایستگی باشد، نه نگاه‌های جناحی. ما باید بهترین‌ها را برای مدیریت فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها انتخاب کنیم تا دانشجویان احساس کنند در مسیر رشد و عدالت گام برمی‌دارند.

وی در پایان ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه یزد و تلاش‌های مسئولان فرهنگی دانشگاه‌ها، اظهار داشت:هدف ما اعتلای فرهنگی و فکری دانشگاه‌های استان است. باید با همدلی و تعامل، زمینه بروز ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های دانشجویی را فراهم کنیم تا دانشگاه به پایگاه اصلی امید و تحرک اجتماعی تبدیل شود.