به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان گفت: این پژوهشکده درصدد شبیه سازی گونه‌های حیوانی مانند یوزپلنگ و ببر ایرانی است که به احتمال زیاد از رحم شیر برای انجام این عمل استفاده خواهد شد.

محمد حسین نصر اصفهانی، پژوهشگران این پژوهشکده فناوری را درتلاش در شبیه سازی ببر و یوز پلنگ ایرانی دانست و افزود: برای شبیه سازی ببر و یوز پلنگ ایرانی نیاز به حمایت‌های مالی و بودجه از سوی دولت است.

وی با بیان اینکه قوچ وحشی مارال در پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان شبیه سازی شد و به طبیعت برگشت، گفت: این قوچ در راستای حفظ گونه‌های حیوانی در خطر انقراض در رحم گوسفند متولد شد.

نصراصفهانی با اشاره به اینکه برای شبیه سازی حیوانات تنها یک سلول کافی است، افزود: این پژوهشکده آمادگی لازم برای نگهداری سلول‌های حیوانات در حال انقراض در بانک ژنتیک خود را دارد.