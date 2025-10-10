به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مجتمع که از سوی سازمان آتش‌نشانی در فهرست ساختمان‌های بحرانی منطقه قرار گرفته، به‌دلیل نقص در سیستم‌های اعلان و اطفای حریق، ملزم به اصلاح فوری تجهیزات ایمنی خود شد.

بر اساس گزارش کارشناسان، این مجتمع شامل سه بلوک A، B و C در ۱۰ طبقه و مجموعاً ۱۸۹ واحد مسکونی است که به‌دلیل غیرفعال بودن سیستم اطفا و اعلام حریق در فهرست ساختمان‌های بحرانی منطقه قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۱۶ در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت صیانت از جان شهروندان، اظهار داشت: رفع نا ایمنی این مجتمع در اولویت کاری ماست. با همکاری هیئت‌مدیره و ساکنان، باید ظرف دو هفته آینده اقدامات لازم برای فعال‌سازی کامل سیستم‌های ایمنی انجام شود تا شاهد خروج این مجموعه از وضعیت بحرانی باشیم.

وی همچنین افزود: شهرداری منطقه ۱۶ تمام‌قد در کنار ساکنان و هیئت‌مدیره مجتمع ایستاده است تا با همت جمعی، دغدغه‌های ایمنی برطرف شود و محیطی ایمن و آرام برای خانواده‌ها فراهم گردد.

در ادامه، هیئت‌مدیره مجتمع نیز ضمن بیان برخی مشکلات مربوط به پایان‌کار، اسناد مالکیت و موضوعات شهرسازی، متعهد شدند که تا دو هفته آینده فرآیند اصلاح و فعال‌سازی تجهیزات ایمنی را به سرانجام برسانند.

شهردار منطقه ۱۶ در پایان اعلام کرد که پس از پایان این مهلت، بازدید دوم با حضور دادستان محترم انجام خواهد شد و در صورت عدم رفع مشکلات، موضوع از مسیر قانونی و قضایی پیگیری می‌شود.