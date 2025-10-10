هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید و افت دما از اواخر وقت یکشنبه در نیمه شمالی و نواحی مرکزی استان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، براساس گزارش اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی، هشدار هواشناسی سطح زرد به علت بارش باران و رعد و برق همراه با وزش باد گاهی شدید و احتمال گرد و خاک از اواخر وقت یکشنبه ۲۰ مهرماه تا دوشنبه ۲۱ مهرماه صادر شده است.

این شرایط جوی برای نیمه شمالی استان و تا حدی مرکز استان پیش‌بینی شده و کاهش محسوس دما را به همراه خواهد داشت. از جمله مخاطرات این وضعیت، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و طغیان در جاده‌های مواصلاتی است که ممکن است به کشاورزی خسارت وارد کند.

اداره کل هواشناسی استان با تاکید بر آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، توصیه‌هایی از جمله احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پاکسازی مسیر پل‌ها و کانال‌ها و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تبلیغاتی را مطرح کرده است.