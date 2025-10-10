استمرار در اجرای طرح ملی سبا و تسری آن به تمام کشور، رمز موفقیت ما در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در میان خانواده‌ها، بانوان و کودکان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح ملی سبا یکی از طرح‌های شاخص شرکت توانیر است که با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی در دو محور بانوان و کودکان اجرا می‌شود.

در این طرح، بانوان به عنوان مدیران انرژی در خانه‌ها آموزش می‌بینند و کودکان نیز از طریق دو شخصیت عروسکی سبا و سپند با مفاهیم صرفه‌جویی، نور، دما و مصرف هوشمند انرژی آشنا می‌شوند. این اقدام، گامی در مسیر سربلندی ایران و تحقق هدف ملی مصرف بهینه انرژی است.

گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما